Estrada registra pouco movimento no sábado

Cidades

Quem desceu para o litoral pela Rodovia Mogi-Bertioga encontrou a estrada praticamente sem movimento durante o dia de ontem, o primeiro do feriado prolongado de 1º de maio, Dia do Trabalho. Até terça-feira, 60 mil veículos devem utilizar o acesso. O retorno deverá registrar maior movimentado das 14 às 23 horas, segundo a Polícia Militar Rodoviária. A baixa temperatura pode ser um dos motivos da pouca procura pelas praias. Movimentação maior foi registrada pela Rodovia Ayrton Senna, que previu o recebimento de 150 mil a 200 mil pessoas na praça de pedágio de Itaquaquecetuba.

Comércio

Ontem, a região central registrou trânsito intenso e lojas movimentadas durante as primeiras horas da manhã. Na área da saúde, as UPAs 24 horas do Rodeio (Avenida Pedro Romero s/nº) e do Oropó (Avenida Kaoru Hiramatsu, s/nº) atenderão a população para casos de urgência e emergência, assim como as unidades 24 horas de Jundiapeba e Jardim Universo; o Pró-Criança, no Mogilar; e o Ambulatório Infantil do Hospital Municipal, em Braz Cubas. Para remoção de pacientes, a Cure atende 192. A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização manterão o atendimento 24 horas para casos como Lei do Silêncio e Lei Seca, entre outros. O telefone é o 153. O Mercado abrirá hoje e amanhã das 7 horas ao meiodia. As feiras livres e o Mercado do Produtor funcionarão normalmente. O Parque da Cidade abrirá todos os dias, das 7 às 19 horas, e o Centenário e Leon Feffer das 6 às 18 horas. E no Mogi Shopping, as lojas abrem das 14 às 20 horas. Já os setores de alimentação e lazer funcionam normalmente, sem alterações.