Estrada de Sabaúna

Antonio José Carvalho

antonio.j.carvalho@uol.com.br

Escrevo para expressar o inconformismo da população de Sabaúna com a situação da Estrada Romilda Pecorari Nor. Começo por registrar que esta estrada é uma vergonha para a engenharia de Mogi e mais vergonhosa torna-se ao vermos que muitas das mesmas pessoas que originalmente participaram do infausto recapeamento da estrada, continuam prestigiadas por força de conchavos políticos, mamando nas tetas do Município enquanto dão desculpas esfarrapadas sobre a causa e a solução do problema.

Voltando às origens, as desculpas públicas do então prefeito, senhor Junji Abe, quando o asfalto derreteu na primeira estação de chuvas após o recapeamento, foram de que havia sido traído pela geologia da estrada. Pelo jeito, a traição continua até hoje, pois nenhum dos sucessores resolveu o problema.

Quem vai a Roma pode percorrer a Via Appia, uma estrada de 2 mil anos de vida e que ainda lá está ativa porque foi bem construída. Fazendo um paralelo da teoria da traição geológica mencionada como pífia desculpa, com as obras do renomado arquiteto Marcus Vitruvius Pollio, o qual viveu no século I a.C., seguramente Vitruvius estaria se revirando no seu túmulo por tamanha aberração. Talvez pudéssemos programar uma sessão espiritual invocando a presença de Vitruvius, para que possa ensinar aos políticos e técnicos mogianos a maneira correta de fazer as coisas. Outros “players” poderiam participar do evento mediúnico, como, por exemplo, o Ministério Público, que foi provocado na ocasião para agir cobrando a improbidade devido ao gasto de dinheiro público, porém mais uma vez se fez de rogado.

Voltando à nossa querida Sabaúna, dizem que Mogi das Cruzes a escolheu para ser um polo turístico do Município, porém quando esta estrada, que tem um traçado e uma paisagem interessantes para ajudar o turismo, está toda esburacada, a única coisa que se poderia fazer seriam competições de Enduro Extremo, das quais talvez pudessem participar os recapeadores desta malfadada estrada. O pior é que se algum deles perecesse no caminho nem poderia receber as exéquias em Sabaúna, pois o distrito não tem velório. E se ficasse doente, só teria atendimento médico no local, caso o mal-estar ocorresse em dias úteis e no horário comercial de funcionamento do Posto de Saúde do Distrito.

Ainda bem que, apesar de tantos percalços, o clima do local é tão bom que torna forte o povo sabaunense evitando incômodos fora do horário comercial.

Antonio José Carvalho é leitor de O Diário