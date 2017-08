Estevam avalia quadro sucessório em São Paulo

Informação

O líder do DEM na Assembleia, deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira, aguarda, com muita expectativa, os desdobramentos do arremedo de reforma política que o Congresso Nacional está tentando realizar em Brasília. Com tantas indefinições que cercam o processo eleitoral envolvendo o pleito do próximo ano para presidente da República, ele vê um cenário ainda passível de muitas mudanças. “Meu candidato é o Geraldo Alckmin” – avisa ele, admitindo, no entanto, a possibilidade de alterações no quadro paulista em função da presença cada dia mais marcante na cena política do prefeito de São Paulo, João Doria Júnior. Na visão do deputado, se a definição ocorresse hoje, o atual governador seria o presidenciável tucano, já que seria praticamente impossível ao novato Doria “bater chapa” com o experiente Alckmin. Ou seja, disputar uma prévia eleitoral com o atual governador, que tem forte influência no PSDB nacional e também junto à cúpula do partido. O problema é que até as próximas eleições, ainda deverão se passar 14 meses, tempo que em política corresponde a uma eternidade. Ou seja, muita coisa ainda poderá acontecer durante todo esse período. Que tanto pode ajudar a consolidar de vez o nome de Alckmin, como ajudar no crescimento de Doria. Estevam acha imprevisível qualquer avaliação a essa altura do jogo e não se arrisca a fazer previsões. Uma coisa, no entanto, é certa. Alckmin e Doria vão continuar trocando afagos em público e cada qual buscando consolidar posições em relação à futura candidatura a presidente. Dependendo da performance de cada um, até pelo menos os primeiros meses do próximo ano, o PSDB deverá se encarregar de promover os ajustes necessários para o lançamento de seu candidato. Uma coisa, pelo menos, é certa: se a definição ocorresse hoje, o mineiro Aécio Neves seria carta fora do baralho dos tucanos. As denúncias de corrupção se encarregaram de tirá-lo do páreo.

Sugestão

O advogado Sylvio da Silva Pires sugere: “Sabemos que a passagem subterrânea sob os trilhos ferroviários ficou estreita. Mas já que ela comporta a passagem de apenas um veículo, antes de ficar mais larga na saída para a Rua Hamilton Silva e Costa, não seria viável estreitar mais um pouco a faixa destinada aos veículos e aproveitar a sobra que, somada à pequena calçada já existente, possibilitaria a implantação de uma passagem para os pedestres? Estreitando mais um pouco a faixa até ajudaria na redução da velocidade. Com isso e a construção de uma mureta de proteção, estaria resolvido o problema dos pedestres.”

Safena

O capitão reformado do Exército e ex-instrutor do Tiro de Guerra de Mogi, Antonio Mendes, encontra-se internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para colocação de pontes de safena coronarianas. O militar foi até aquela unidade hospitalar para realizar exames preventivos de rotina, na quarta-feira da semana passada, mas os resultados recomendaram uma imediata internação para a realização da cirurgia.

Cidadão

O secretário de Estado Davi Everson Uip, de Saúde, que receberá o título de Cidadão Mogiano, na próxima quinta-feira, dia 31, virá acompanhado de sua mulher, a socióloga Maria Teres Tolomeo Uip. Assim como o marido, ela é também filiada ao PSDB. Uip é cotado para concorrer à sucessão de Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, nas eleições do próximo ano.

Luto

Foi sepultado, ontem à tarde, no Cemitério Parque das Oliveiras, o corpo de José Cardoso dos Santos Júnior, o Jabu, que faleceu domingo, aos 48 anos, em sua residência, no Bairro do Oropó, vítima de infarto fulminante. Ele era filho de Cida Marangoni e de José dos Santos Cardoso, já falecido, e há muito tempo apresentava problemas cardíacos. Ativo participante de campanhas políticas da Cidade, Júnior deixou a mulher Cíntia e as filhas Laura e Luara.

Cotidiano



Frase

Devido ao aumento da gasolina, aumento da energia elétrica, salários dos políticos e à corrupção, informamos que “a luz do fim do túnel” foi cortada.

Frase que circulava, ontem, pelas redes sociais, na internet