Estátua gigante vai homenagear basquete

Informação

O escultor mogiano Rodrigo Bittencourt começa a instalar hoje, a partir das 10 horas, a escultura “Basquete”, uma homenagem ao esporte que vem ganhando cada vez mais simpatizantes na Cidade. Programada inicialmente para as proximidades do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Bairro do Mogilar, a escultura de seis metros de altura, pesando três toneladas, será colocada junto ao retorno da Avenida Manoel Bezerra de Lima, espaço entre a Universidade de Mogi das Cruzes e o Mogi Shopping, no caminho para o Bairro do Socorro. A enorme obra de arte será composta de uma tabela de basquete e dois jogadores, um deles em pleno ar, preso apenas a uma parte da cesta. Rodrigo – que é filho do também escultor Lúcio Bittencourt, conhecido por suas obras gigantes, feitas à base de sucata –, produziu a escultura em um sítio do Bairro do Botujuru, de onde ela será trazida, desmontada, em um caminhão, para ser recomposta no local onde deverá permanecer. A montagem que deverá exigir a presença de grua e guindaste poderá complicar o trânsito naquele ponto de grande movimento de veículos. O trabalho deverá anteceder a inauguração, cuja data somente será estabelecida pela Prefeitura de Mogi após a conclusão de toda a base de concreto da escultura. O artista, no entanto, espera para hoje a presença de jogadores do Mogi /Helbor que deverão prestigiar o início da montagem, antes do período de férias, ao final da participação deles na nona edição do Novo Basquete Brasil (NBB). Com o período de descanso, eles só deverão retornar à Cidade no próximo mês para reinício dos treinamentos. É provável, portanto, que a inauguração oficial da obra de arte acabe ficando para depois da volta dos atletas, os principais homenageados com o monumento, um presente da Rinnai para a Cidade.

Globalização

Alguns dos mais recentes trabalhos apresentados pelos vereadores locais na Câmara: Iduigues Martins (PT) aprovou moção de repúdio à vereadora Eleonora Broilo, de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, por críticas exacerbadas a nordestinos; Fernanda Moreno (PV) também repudiou a aprovação pela Câmara Federal da PEC que viabiliza a prática da vaquejada no Nordeste; Rodrigo Valverde (PT) apela pelo impeachment de Temer e por eleições diretas; enquanto Clodoaldo de Moraes (PR) se congratula com as assistentes sociais pelo seu dia, comemorado em 15 de maio.

Medalha

O Ministério da Defesa cassou a “Medalha da Vitória” que havia oferecido a José Genoino e Valdemar Costa Neto, pelo envolvimento de ambos no processo do mensalão. A medida foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial que trouxe a portaria assinada pelo ministro Raul Jungmann. Genoino foi condecorado em 26 de abril de 2011 e Valdemar em 9 de maio de 2005. Os dois terão os nomes excluídos do quadro que registra os agraciados.

Divino

O portal católico Igreja na Mídia promete mostrar ao vivo, pela internet, as 12 missas noturnas da Festa do Divino, inclusive a do padre cantor Alessandro Campos. O site anuncia ainda a transmissão de outros aspectos religiosos do grande evento mogiano. As transmissões das missas poderão ser acessadas também pelo www.facebook.com/igrejanamidia.

Cidadania

O Hospital Luzia de Pinho Melo foi ampliado e recebeu mais dois andares. A Santa Casa deixou de ter problemas de superlotação na Maternidade e na UTI. Moradores da Região têm atendimento pleno em suas cidades e não precisam mais fraudar o Cartão SIS. Tudo funciona às mil maravilhas, o que deve ter justificado a iniciativa dos vereadores Chico Bezerra (PSB) e Mauro Araújo (PMDB) de concederem o título de Cidadão Mogiano ao secretário de Estado, David Uip, da Saúde. O projeto apresentado esta semana tramita pelas comissões permanentes da Câmara.

Cotidiano



Frase

Acredito que a polícia deva ter ainda a capacidade de preservar a ordem. Ficamos em uma situação de expectativa caso algo fuja ao controle.

General Eduardo da Costa Villas Bôas, comandante do Exército, após os incidentes da última quarta-feira, em Brasília