Estão brincando com a vida

Editorial

São imprevisíveis os reflexos da superlotação dos leitos da maternidade e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes novamente colocados à tona, com a decisão do hospital em não receber mais pacientes prestes a darem à luz, desde a semana passada.

A superlotação hospitalar nivela por baixo a prestação de prioridade máxima: a vida de quem está chegando ao mundo. Imagine a aflição de um pai, uma mãe, um avô, uma avó que esperam a chegada de um novo integrante da família e sabe que a única maternidade pública da Cidade, investigada em diferentes ocasiões por mortes de bebês registradas em momentos de superlotação, não tem como atendê-los?

Na terça-feira, o secretário municipal de Saúde, Marcelo Cusatis, afirmou com todas as letras que o pacto hospitalar firmado por Mogi das Cruzes e a Secretaria de Estado da Saúde está sendo descumprido com o encaminhamento de gestantes para a Santa Casa, mesmo sem a existência de leitos para recebê-las. Após o comunicado de restrição de atendimento pela falta de leitos, segundo o responsável pela pasta, o Centro de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) continua mandando as gestantes para a Santa Casa.

Qual a parte que o Cross e a Secretaria de Estado da Saúde não entenderam? Se não há mais como atender as gestantes, por que elas continuam sendo encaminhadas para ali? A grave denúncia não pode ficar sem resposta.

Assim como passa da hora de se tratar a falta de leitos de maternidade com a seriedade que o assunto exige. O governo municipal defende a revisão do pacto regional, com a criação de mais 10 a 15 leitos de maternidade e de 10 vagas de UTI Neonatal. Não é de hoje que essa situação está para estourar nas mãos da Santa Casa de Mogi, considerada referência regional.

Se o pacto regional não atende às necessidades da população do Alto Tietê será preciso mudá-lo, antes que as consequências venham novamente ferir de morte mães e pais, independente se residam em Mogi ou nas demais cidades, onde também não há como fazer partos com segurança.

De meses em meses, a crise se instala na Santa Casa com o aumento da demanda. Falta um planejamento adequado para o contingente populacional, onde as cidades maiores – Mogi, Suzano e Itaquaquecetuba – não estão dando conta do recado. E isso, não pode ser jogo de cena apenas em período pré-eleição. É com a vida que as autoridades das prefeituras e do Governo do Estado estão temerariamente brincando. É caso de se perguntar: o Ministério Público do Estado não vai se manifestar?