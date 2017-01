Estado vai fiscalizar uso e ocupação de mananciais da Região

QUADRO DESTAQUE

O Alto Tietê está incluído entre as bacias hidrográficas que começaram a ser fiscalizadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente para conter o uso e a ocupação irregular nos mananciais localizados em áreas de abastecimento de água do Estado de São Paulo. Uma força-tarefa composta por órgãos como a Polícia Ambiental e a Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) responderá pelas vistorias que começaram a ser executadas neste ano.

A vistoria às cidades da Região de Mogi das Cruzes foi anunciada pelo secretário de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em entrevista concedida a O Diário. Segundo ele, o monitoramento sobre o que está acontecendo no entorno das bacias hidrográficas paulistas será feito de maneira alternada, com blitze programadas pela Pasta, em atendimento tanto a denúncias recebidas pelos órgãos participantes, quanto aos levantamentos realizados pelo Governo do Estado.

“Trata-se de uma fiscalização em sistema de rodízio, que irá percorrer todas as bacias, e que estará observando intervenções realizadas em desacordo com a lei nos corpos hídricos das áreas de abastecimento”. Segundo ele, a escolha desses locais poderá ser em resposta a denúncias ou aos mapeamentos de irregularidades existentes nos órgãos participantes. São Paulo possui 22 bacias hidrográficas.

Haverá equipes em terra e o uso de helicópteros na fiscalização às regiões próximas dos mananciais. No nosso caso, a região abraçada pela Bacia do Alto Tietê é irrigada por rios como o próprio Tietê, Claro e Paraitinga. Eles estão demarcados no chamado Sistema Alto Tietê, responsável pela produção, armazenamento e entrega da água potável consumida por cerca de 5 milhões de pessoas na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com Ricardo Salles, estão na mira dessa operação irregularidades como as ocupações feitas fora do limite das Apps (Áreas de Preservação Permanente), emissão de poluentes e atividades em desacordo com a legislação, exercidas pela agricultura, por exemplo.

A fiscalização irá cobrar a regulamentação de propriedades e o uso das áreas contíguas aos mananciais destinados à produção e reserva dos recursos hídricos para o abastecimento.

As principais reservas da Região de Mogi das Cruzes são mantidas pelas águas dos rios Tietê, Claro, Paraitinga, Biritiba, Jundiaí, Grande, Doce, Taiaçupeba-Mirim, Taiaçupeba-Açu e Balainho.

De acordo com as informações disponibilizadas no site da Sabesp, responsável pelo Sistema Alto Tietê, são tratados 15 mil litros de água por segundo para atender aos 5 milhões de moradores da Zona Leste da Capital e dos municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mauá, Mogi das Cruzes, parte de Santo André e dois bairros do município de Guarulhos (Pimentas e Bonsucesso). Desse total, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 1,5 mil habitantes vivem na Região do Alto Tietê.









De acordo ainda com o secretário, além das ocupações e atividades ilegais, os fiscais também vigiarão os sistemas de captação e o cumprimento de determinações como a restauração da mata ocupada pelas propriedades – obrigações descritas nas legislações de proteção ambiental.

Invasões ocorrem em Mogi e Suzano

A fiscalização anunciada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente deverá atingir milhares de moradores em áreas ocupadas às margens das cinco represas construídas a partir da década de 1970 em quatro cidades da Região do Alto Tietê. Nas proximidades desses reservatórios, as ocupações irregulares deverão ser encontradas principalmente em Mogi das Cruzes, no entorno da Barragem do Rio Jundiaí, no Distrito de Taiaçupeba, e em Suzano, na Barragem do Rio Taiaçupeba.

O universo a ser fiscalizado é bem maior do que isso, porque inclui outros usos inadequados, como a emissão de poluentes e a captação d’água para a agricultura, como lembra o ex-prefeito de Salesópolis, Benedito Rafael, o último a presidir o Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê – com o início dos mandatos para prefeito, ainda não ocorreu a primeira reunião que definirá a futura composição do órgão.

Rafael participou em diferentes momentos da elaboração da Lei Específica da Bacia do Alto Tietê, que exigiu estudos e apontamentos sobre a ocupação do entorno das barragens, com vistas à aprovação dessa nova legislação. Ela criou instrumentos para a legalização de milhares de propriedades urbanas e rurais na Região. Ele é ex-funcionário do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), foi vice e duas vezes prefeito do município que possui a primeira nascente do Rio Tietê.

Segundo Rafael, as irregularidades no entorno das barragens atingem principalmente esses dois pontos citados, onde têm sido flagradas invasões mais recentes. As demais cidades do Sistema Produtor Alto Tietê são Salesópolis e Biritiba Mirim.

Ao tomar conhecimento sobre a força-tarefa anunciada pelo Governo do Estado, Rafael afirma que as ilegalidades precisam ser contidas, mas defende principalmente uma atuação do Governo do Estado na regularização dos imóveis instalados há décadas no entorno dos mananciais. “A Região lutou muito para mudar a lei e regularizar loteamentos antigos. Agora, as prefeituras precisam ser preparadas para auxiliar os donos dos imóveis nessa legalização”, disse.

Ele lembrou a luta recente enfrentada por famílias de Salesópolis que estiveram prestes a perder suas casas pela ausência da lei específica sobre a ocupação de regiões próximas – e nem tão próximas assim, das represas. Porém, pondera: “As invasões precisam ser contidas”.

A bióloga Nadja Soares de Moraes, da ONG Bio-Bras, defende um propósito nas fiscalizações anunciadas. “A generalização nesse assunto é complicada”, disse.

A mais recente fiscalização de peso feita pelo Governo do Estado nas cidades da Região se deu durante a crise hídrica, quando sítios de produtores rurais tiveram bombas de captação de água lacradas em vistorias, e os agricultores foram orientados a mudar os antigos sistemas para economizar a retirada de água dos mananciais.





“Agora, chove, mas as ações para enfrentar a seca não foram feitas. E nós tínhamos, como ainda temos, graves problemas de gestão pública, em setores como a captação e a poluição de rios e ribeirões”, sublinha ela.

Ela cobra, entre outros itens, atenção ao planejamento das ocupações futuras nas cidades do Alto Tietê. E vem de Mogi das Cruzes, um exemplo citado por ela: os prédios do bairro Nova Mogilar, construídos muito próximos da margem do Rio Tietê, nas proximidades da ponte e do Parque Centenário. “Ao lado da nova rotatória, onde hoje está alagado, em breve, não me surpreenderei, se aquele imóvel for aterrado e receber novos prédios. O mesmo poderá acontecer nas proximidades do Rio Tietê, na região da ponte da Avenida João XXIII”.

Conclusão de estudos sobre a Serra ainda sem prazo

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também falou sobre o andamento do processo para a criação da Unidade de Conservação da Serra do Itapeti, em elaboração há três anos pelo Governo do Estado. Não há prazo para a conclusão desse processo, que depende da finalização de um relatório solicitado pela Procuradoria Geral do Estado. Salles contou que há outros estudos sendo realizados pela Fundação Florestal. “Não há como priorizar apenas um. Várias áreas estão nesse mesmo processo”, comentou.

Além da Unidade de Conservação da Serra do Itapeti, que passará a ser gerida pela Fundação Florestal, a partir da criação dela, o mesmo procedimento institui a Área de Proteção Ambiental (Apa) da Serra do Itapeti. Com esses novos status, a área passará a dispor de mecanismos legais para restringir as ocupações no local, bem como a proteção dos corpos d’água que irrigam a fauna e a flora nativa desse remanescente da floresta de Mata Atlântica.