Estado retoma licitação para duplicar Mogi-Dutra

Cidades

NATAN LIRA

O Governo do Estado republica nesta quinta-feira no Diário Oficial o edital de licitação para contratar a empresa que ficará responsável pela duplicação da Rodovia Mogi-Dutra (SP-088) no trecho entre Mogi Cruzes e Arujá. O processo estava paralisado desde o último dia 18 de abril, quando o Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou sua suspensão, depois de acatar questionamentos de duas empresas interessadas em participar da concorrência, que questionavam três itens da licitação, já respondidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ao TCE em janeiro deste ano. A concorrência será retomada a partir de hoje após decisão favorável do Tribunal ao DER.

O TCE decidiu ontem que as interposições de recurso ao edital internacional, adotadas pelas empresas, são improcedentes e deliberou pela sequência do processo licitatório. Desse modo, a republicação será feita sem alteração no texto original. A partir disso, o DER concederá, por determinação do TCE, prazo de 46 dias para recebimento das propostas das empresas interessadas na licitação. O valor orçado em R$ 174 milhões será investido pelo Governo do Estado, com financiamento do Banco Mundial (BIRD), por meio da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA).

A duplicação e modernização da SP-088 será realizada entre Arujá, no entroncamento com a Rodovia Alberto Hinoto (SP-056), contígua à Via Dutra, e Mogi. O pacote contempla a implantação de barreiras de concreto do km 32 ao km 39 (na segregação das pistas), instalação de dispositivos para acesso e retorno, construção de três passarelas, retificação de curva acentuada no km 36 e melhorias na sinalização.