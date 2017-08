Estado recebe projeto de ampliação da Santa Casa

QUADRO DESTAQUE

O projeto de expansão da Maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes foi protocolado nesta quarta-feira (2) no Departamento Regional de Saúde (DRS 1) da Secretaria de Estado da Saúde. A proposta prevê a ampliação de 38 para 55 leitos obstétricos e de 9 para 20 leitos de UTI Neonatal, números necessários para minimizar os problemas enfrentados com a falta de leitos obstétricos e cuidados ao recém-nascido na Região do Alto Tietê. A estimativa de custo ficou em R$ 5,9 milhões, incluindo obras e equipamentos.

Os detalhes do projeto foram apresentados pelo secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, e pelo provedor da Santa Casa, Austelino Mattos, à diretora do DRS 1, Vânia Tardelli, junto com a planilha de custos. “A estimativa ficou um pouco acima do valor inicialmente previsto em função de alguns ajustes solicitados pela Vigilância Sanitária, mas o projeto está dentro das normas e padrões exigidos”, explicou Cusatis.

No total, cerca de 800 metros quadrados de área passarão por reforma e adaptação, o que possibilitará a realização de mais 110 partos por mês. “O espaço hoje utilizado pela Ortopedia, que conta com 17 leitos, será liberado para a Maternidade, enquanto a Ortopedia passará a ocupar a ala onde atualmente a Pediatria. E a internação de Pediatria vai para o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, em Braz Cubas, que já conta com vocação no atendimento às crianças”, explicou Cusatis. Com isso, a Santa Casa passará a contar com um andar exclusivo para Maternidade e outro para Ortopedia.

A diretora da DRS-1 recebeu o projeto e todos os anexos, incluindo planta baixa e planilha de custos, e explicou que será elaborado um processo para avaliação em diversos setores, inclusive orçamentário, que será submetido à análise final do secretário estadual de Saúde, David Uip. “Do ponto de vista assistencial, o projeto já está sustentado porque a Região de Mogi das Cruzes possui vários estudos que apontam a necessidade de ampliação da Maternidade”, afirmou.

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes é referência em Maternidade, Gestação de Alto Risco, UTI Neonatal e realiza cerca de 450 partos por mês. Com as obras de ampliação, esse número será de 560 partos/mês, em média.