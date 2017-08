Estado promete agilizar debate sobre o Núcleo de Segurança em Jundiapeba

QUADRO DESTAQUE

A Secretaria de Estado da Segurança Pública prometeu acelerar a discussão sobre a viabilidade de instalação de um Núcleo Regional de Segurança em Jundiapeba. A garantia foi dada nesta quinta-feira (24) ao deputado estadual Luiz Carlos Gondim (SD) pelo secretário-adjunto da Pasta, Sérgio Turra, em audiência para solicitar reforço no efetivo a fim de ajudar a combater a criminalidade no Município.

O deputado falou sobre a instalação do Núcleo na área do antigo posto da Polícia Rodoviária, em Jundiapeba, “espaço abandonado, que está sendo destruído por vândalos”, e que poderia abrigar unidades da Força Tática, da Polícia Técnico Científica e o 4° Distrito Policial, conforme sugestão dos comandos das policias Civil e Militar de Mogi.

Gondim também destacou o déficit no efetivo, pediu que seja destinada à Cidade parte dos policiais formados recentemente no Estado e solicitou instalação de bases policiais nos distritos rurais.

O adjunto se comprometeu a discutir as demandas com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). O deputado informou que entrará em contato com os comandos das polícias para que o pedido ganhe mais força junto ao Governo.