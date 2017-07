Estado e ponte

Cartas

Já que chegou a dar início à construção de uma nova ponte, durante o longínquo governo Quércia, seria interessante – e necessário – que o Governo do Estado de São Paulo concluísse as obras da passagem sobre o Rio Tietê, na Volta Fria. A Ponte do Rio Abaixo se tornou um peso para a Prefeitura de Mogi, enquanto as pilastras de concreto, que chegaram a ser erguidas com dinheiro do Estado – nosso, portanto –, ainda estão por lá, servindo como provas silenciosas da incúria estatal e do desperdício de verbas públicas. Seria interessante que o governado Geraldo Alckmin fosse informado sobre isso. Quem sabe, ele se animaria a tomar alguma providência em favor dos mogianos que tanto necessitam daquela ponte em plenas condições de segurança.

Francisco Lopes

Mogi das Cruzes, Centro