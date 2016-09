Estação de Piscicultura de Salesópolis volta a funcionar

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

DANILO SANS

Após uma pausa de três anos, a Estação de Piscicultura para repovoamento de rios da Região voltará a funcionar, na barragem de Ponte Nova, graças a uma parceria firmada entre o pesquisador Alexandre Hilsdorf, da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), empresa responsável pelo Sistema Produtor Alto Tietê (Spat) e também pelo trabalho de compensação ambiental necessário pela operação das cinco represas do Alto Tietê.

Com o novo patrocinador, a ideia é reformar a estação de piscicultura de Ponte Nova, em Salesópolis. A reprodução dos peixes deve ser iniciada em janeiro de 2017, para que a primeira soltura possa acontecer já no meio do ano que vem.





Inicialmente, serão lançados aos rios três espécies de peixes: a tabarana e dois tipos de lambaris.

Um dos principais objetivos do projeto é repovoar de peixes os rios da Região. Os reservatórios de abastecimento humano também receberão exemplares, mas apenas para fins educacionais, já que os peixes não se reproduzem com facilidade nesse ambiente construído pelo homem.

Além de repovoar os rios e de promover ações de educação ambiental com escolas, o projeto também resulta em estudos importantes, como o que mapeou as 53 espécies de peixes existentes nas cabeceiras do Tietê, publicado em 2010.

“É um trabalho de formiguinha. A gente passa esse conhecimento para as crianças, elas vão repassar para os filhos, para os netos. A ideia é termos, no futuro, cidadãos mais conscientes da necessidade de preservação”, destaca Hilsdorf.

Atualmente, o projeto trabalha com tabaranas e duas espécies de lambaris. A soltura acontece nos rios Claro, Tietê e Paraitinga. Com a retomada do serviço, a equipe deve prospectar novos rios para serem repovoados. “Não dá para colocarmos as 53 espécies”, ressalta o pesquisador. Entretanto, está entre os objetivos desta nova fase de trabalho a inclusão de, pelo menos, mais um tipo.

A Estação de Piscicultura para repovoamento de rios do Alto Tietê foi inaugurada na década de 1970, pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE), como forma de compensar o impacto ambiental causado pela construção da barragem de Ponte Nova.

Com a estrutura pronta, mas sem mão de obra que pudesse operá-la adequadamente, somente em 2000, quando o DAEE ainda era o responsável pelas ações de compensação, convidou o pesquisador para assumir o projeto, que seguiu firme até 2012 e soltou milhares de tabaranas e lambaris nos rios da Região.

Prima do dourado, a tabarana é a maior espécie nativa do Tietê. Ela é conhecida como douradinha branca e estava, havia muito tempo, escondida nas águas turvas do rio. “Quando cheguei a Mogi das Cruzes, ouvia relatos dessa espécie no Tietê, mas não foi tão fácil encontrá-la”, diz Hilsdorf.

No passado, a espécie povoava praticamente todos os 1.150 quilômetros de extensão do Tietê. Entretanto, por ser um peixe carnívoro, e, por isso, necessitar de bastante oxigênio para sobreviver, a tabarana acabou sendo confinada na cabeceira do rio, na porção que vai de Salesópolis, na nascente, a Mogi das Cruzes.

Quem vê o Tietê quase sem vida já em Mogi das Cruzes pode nem imaginar que nele – e em suas cabeceiras – habitem pelo menos 53 espécies diferentes de peixes. Pelo menos foi esse o número encontrado pelos pesquisadores Alexandre Marceniuk e Alexandre Hilsdorf, ambos da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), e catalogado no livro “Peixes das Cabeceiras do Rio Tietê e Parque das Neblinas”, que inclui também o Rio Itatinga.

O estudo mostra que diversos desses peixes são endêmicos da Região, ou seja, não ocorrem em outros lugares do País.





O Tietê nasce na Serra do Mar, ainda dentro do município de Salesópolis, a apenas 22 quilômetros (km) do Oceano Atlântico. Apesar de próximo ao mar, ele flui em direção ao interior do Estado de São Paulo, percorrendo cerca de 1.150 km até encontrar o Rio Paraná, na divisa com o Mato Groso do Sul.

Embora se mantenha relativamente preservado até chegar a Mogi das Cruzes, 40% do volume do Tietê é formado por esgoto industrial e residencial. Sem oxigênio, a vida no rio se esvai.

A pesquisa foi realizada com o objetivo de registrar a diversidade de peixes dos rios de cabeceira do Alto Tio Tietê e Itatinga, incluídos em uma região que tem sofrido com intenso processo de urbanização, com profundas modificações no meio ambiente ao longo dos anos.

Conforme diz a contracapa da publicação, o livro foi concebido para um público não familiarizado com regras de nomenclatura zoológica e termos técnicos, mas interessado em conhecer melhor as espécies da Região e aprender mais sobre suas características biológicas.

Espécies de carás, lambaris, bagres, traíras, tabaranas, entre outras, por serem muito dependentes do material orgânico originário da vegetação encontrada nas margens dos rios, estão ameaçadas pela eliminação de matas ciliares e pelo uso excessivo de fertilizantes e praguicidas nas atividades agrícolas, que produzem mudanças preocupantes no ambiente natural.

O livro foi publicado em 2010. Hilsdorf diz que apenas um novo estudo completo poderia dizer se houve alguma alteração no número de espécies encontradas na Região durante os últimos seis anos.

Foram 17 áreas de coletas, compreendidas entre rios e represas. A região de cabeceiras ocupa uma área de 1.889 km² entre a nascente do Tietê e Itaquaquecetuba, incluindo os municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano. Os principais afluentes do Tietê, que formam a bacia de cabeceiras, são os rios Claro, Paraitinga, Biritiba Mirim, Jundiaí e Taiaçupeba-Mirim.