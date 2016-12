Está chegando mas não chega

Artigos

Diego Cápua

Parecia que não iria acabar, mas finalmente está chegando. 2016, o ano mais longo da história está chegando ao seu derradeiro fim! Serão 366 dias (ano bissexto, lembram?), mas muitos irão concordar que pareceram 732. Falta apenas um pouco mais de uma semana, mas, considerando tudo que aconteceu neste ano, há o risco de parecer um pouco maior.

Foi um ano difícil, a economia, que vinha subindo como um queniano sobe a “Brigadeiro” na São Silvestre, levou um tropeço e rolou vários quarteirões para baixo (O triste é que, nesse caso, quem se feriu fomos nós). Politicamente, melhor nem comentar. Do jeito que andava a situação, não foi um exagero imaginar que havia um grande risco de termos visto um comboio da polícia federal saindo de Brasília cheio de deputados, senadores e até mesmo uma certa figura que tinha seu quartel general dentro de um quarto de hotel de lá diretamente para uma carceragem.

Exagero? Não! Senador Delcídio foi preso; Cunha, até outro dia presidente da Câmara, está preso. Isso sem contar os ex-governadores do Rio de Janeiro, os prefeitos e vereadores de diversas cidades, além de muitos outros que nunca pensaram que isso seria possível, mas hoje curtem uma estadia vendo o sol nascer quadrado e o almoço ser servido no bom e velho “pandeco”. Opa, não vamos esquecer, Dilma, a presidenta “competenta”, foi chutada de sua cadeira.









Olha, o ano foi tão longo que até mesmo em nossa Mogi conseguimos ver a velha e caótica passagem de nível da Rua Cabo Diogo Oliver ser substituída por um túnel (Ok, só em um sentido até agora, mas saiu um túnel lá). Tudo foi tão maluco neste extenso 2016 que sequer previsões podem ser feitas para o próximo ano. Se eu fosse vidente, deixaria o próximo ano pra lá, pois até o nosso “Supremo Arquiteto do Mundo” não deve estar querendo dar opinião.

A maluquice desse longo ano se extendeu para todo o mundo. Vamos lembrar só uma: Trump saiu vitorioso nas eleições americanas! O que que é isso meu Deus! Vamos deixar pra lá, os feriados do final do ano estão chegan… não, não estão, 2016 nos deu mais um presente, Natal e Ano Novo no domingo, só para tudo ficar mais longo. É não tem jeito, nada foi como esse tal de 2016.

Diego Cápua é advogado