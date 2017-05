Esquema vendia comprovante de endereço de Mogi para emissão do cartão SIS

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Um esquema de venda de contas de energia elétrica por parte de alguns moradores de Braz Cubas e Jundiapeba a pessoas de outras cidades do Alto Tietê para facilitar o acesso a serviços municipais de saúde de Mogi das Cruzes foi descoberto pelas secretarias de Segurança e Saúde da Cidade. As faturas chegam a ser comercializadas por até R$ 50,00 cada e servem como comprovante de residência no momento do cadastro no Sistema Integrado de Saúde (SIS). Há casos, como o de uma residência, que figura em mais de 200 inscrições na rede. A prática é crime de fraude e pode render pena de um a cinco anos de detenção mais multa.

As suspeitas de irregularidades têm chamado a atenção das duas pastas nos últimos meses, sobretudo, por causa da superlotação e procura acima do normal por atendimento em equipamentos municipais de saúde. Por meio de denúncias, agentes da Secretaria de Segurança identificaram casos de moradores de Jundiapeba e Braz Cubas que teriam vendido contas de luz para pessoas de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba que tentam passar por consultas em unidades de saúde de Mogi das Cruzes. Ontem, O Diário mostrou que o SIS tem 650 mil cadastros, número muito superior aos 420 mil habitantes daqui.

“Esta suspeita de comércio de contas de luz engloba moradores de Jundiapeba e Braz Cubas. Já há casos observados em que contas de luz são vendidas por R$ 50,00 para pessoas de Suzano, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. Estas pessoas vêm a Mogi em busca de um atendimento de saúde que não encontram em suas cidades e acabam recorrendo aos equipamentos daqui. A nossa intenção é mapear todos os casos e repassá-los à Polícia Civil porque são crimes”, afirmou o coronel Paulo Roberto Madureira Sales, secretário de Segurança de Mogi.

O presidente da 17ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marcelo Inocêncio, afirmou que a prática de usar contas de luz de terceiros configura fraude. “Se a pessoa, que vem de fora, usa conta de luz de uma pessoa daqui resulta numa fraude porque acarreta prejuízo ao sistema de saúde local, já que o equipamento passa a ter a obrigatoriedade de atender um público que não reside no município. Se a pessoa usa o comprovante e se passa pela responsável pela casa há um crime de falsidade ideológica também (pena de um a três anos de detenção)”, comentou.

Marcello Cusatis, secretário de Saúde de Mogi, ressalta que o superatendimento reflete na quebra de prioridade aos pacientes mogianos. “É preciso ter muito cuidado porque o SUS (Sistema Único de Saúde) tem a teoria de que a saúde é um serviço universal. Só que nos últimos tempos, a vinda de gente de fora aliada à perda do plano de saúde de muitos por causa da crise econômica resultou numa super procura ao SIS. Os equipamentos de saúde são dimensionados para a nossa população, visam atender os pacientes daqui. Um exemplo é o Pró-Criança. No último dia 2 (terça-feira) foram realizadas 300 consultas. Destes 300 pacientes atendidos, 28 tinham convênios e 59 eram de outros municípios. Isso faz com que as pessoas demorem mais de duas horas para ser atendidas quando não demorariam nem uma. Das cinco internações realizadas a partir destes atendimentos, quatro foram levadas ao Hospital Municipal, em Braz Cubas, e uma para o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo (Mogilar). Duas das cinco crianças eram de fora”, comentou.

Cadastros de moradores de outras cidades serão excluídos

Para evitar cadastros de pacientes de outras cidades na rede de atendimento básica, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou um processo de recadastramento das pessoas com inscrição no Sistema Integrado de Saúde (SIS). A medida deve resultar na exclusão daqueles que são de fora, mas usam comprovantes com endereços daqui.

A medida foi anunciada na quarta-feira pelo prefeito Marcus Melo (PSDB) e pelo secretário de Saúde, Marcello Cusatis. Chama a atenção o número de 650 mil inscritos no SIS, muito superior aos 420 mil habitantes de Mogi.

O processo já teve início e conta com um cruzamento de informações com o cadastro de alunos da rede municipal de educação para identificar multiplicidade de pessoas em um mesmo endereço. Um dos casos analisados pela Prefeitura é de uma casa em Jundiapeba que “abrigaria” 200 cadastrados no SIS.