Espetáculo ‘Sob a Pele’ é cartaz no Galpão

Neste fim de semana, o palco do Galpão Arthur Netto recebe o espetáculo “Sob a Pele” da T.F.Style Cia. de Dança, de São Paulo. A companhia também ministra workshop e realiza debate sobre danças urbanas no espaço. Todas as atividades são gratuitas.

Sob a direção de Igor Gasparini, o T.F.Style Cia de Dança tem se destacado no cenário das danças urbanas pela promoção de diálogos e vivências artísticas com artistas interessados no pensamento contemporâneo desta linguagem.

Neste sábado, às 16 horas, acontece o workshop gratuito a todos que desejam conhecer alguns dos disparadores utilizados no processo criativo do espetáculo “’Sob a Pele”, que será apresentado à noite, às 20 horas.

Já no domingo, 2 de julho, a companhia promove à tarde um debate aberto, gratuito, direcionado ao público em geral e também a grupos de dança locais para uma reflexão sobre como o elenco e agentes de dança pensam e fazem a dança urbana contemporânea no Estado de São Paulo.

As discussões pretendem, além da reflexão proposta, trazer questões e novas ideias sobre os processos criativos adotados pelas companhias e as influências do hip hop nas criações e na dança em geral. Às 20 horas haverá outra apresentação de “Sob a Pele”.

Detalhes

Esta obra busca refletir sobre as várias percepções sentidas, profundamente, sob a pele, o maior órgão do corpo humano, sensível ao toque e à temperatura. Nela se imprimem marcas, cicatrizes e o tempo.

O T.F.Style Cia. de Dança investiga a dança urbana contemporânea e pesquisa as possibilidades de exercitar um pensamento contemporâneo do hip hop. Esta investigação concentra-se em descobrir novas possibilidades corporais a partir de técnicas de diferentes danças urbanas, mas desenvolvendo um trabalho autoral, marcado por um percurso de investigação das sensações que estimulam esses corpos a partir da individualidade dos intérpretes. A pesquisa parte das danças urbanas, mas vai transformando suas bases, criando e modificando suas referências, desenvolvendo essa pesquisa particular.

O grupo T.F.Style teve início em 2002, sob direção de Igor Gasparini. A partir de 2007, com a direção artística de Frank Tavantti e com o desenvolvimento do elenco, surge o T.F.Style Cia. de Dança, passando a existir enquanto companhia de dança na cidade de São Paulo. Em 2016 é contemplada pela XX Edição do Fomento à Dança da cidade de São Paulo e pelo Edital ProAC 2016 de Circulação de Espetáculos de Dança no Estado de São Paulo.

O Galpão Arthur Netto está localizado na Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23, no Jardim Santista. O telefone é 3433 9841.