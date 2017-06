Espetáculo infantil em cartaz no Galpão

Caderno A - Capa

Nesta sexta-feira, o Galpão Arthur Netto será palco do espetáculo infantil “Oi de Boi”, do grupo Boi de Flores, em duas sessões, às 9 e 14 horas. As apresentações serão gratuitas e fazem parte de um prêmio do Programa de Ação Cultural (Proac), conquistado pelo grupo mogiano em 2016.

Trata-se de um espetáculo indicado para crianças entre 4 e 6 anos, sobre uma figura da cultura brasileira, presente em quase todo País, o boi. Há muitas histórias e brinquedos em torno dessa figura.

A figura escolhida nesta encenação foi o Bumba Meu Boi maranhense. Ainda no Maranhão o boi aparece em vários contos, ora é o boizinho de São João, ora é o boi roubado pelo Pai Francisco, ora é o touro negro de estrela na testa que campeia pelos lençóis.

Essas histórias se entrelaçam e ganham vida nas mãos dos brincantes com bonecos, objetos do imaginário do bumba boi, instrumentos musicais, brinquedos, entremeados por canções, danças e diálogos que acontecem junto com a interação dos espectadores como se fosse uma tarde de brincadeira. Tudo acontece no meio de um tapete com o mapa do Brasil aquarelado e vai embora no meio dos lençóis carregando essa memória com o touro encantado.

Quando o espetáculo termina começa o segundo momento da brincadeira que é fazer um livro com essa história, colorir, desenhar, colar para levar para casa e contar para todo mundo que quiser esse conto popular.

O grupo

Boi de Flores é formado por Vanessa Oliveira, Edilene Ferreira, Juá de Casa Forte e Alessandro Silva, artistas e educadores que possuem grande apreço pela cultura popular, sobretudo a brasileira, e pela arte de brincar. Sua pesquisa parte dos brinquedos, cantados, contados e encantados. Coisas miúdas como bonecos, bichinhos do chão, do céu e do mar, versinhos, parlendas, compõem o repertório do grupo, que em suas apresentações e brincadeiras cantam, tocam, dançam, contam causos que servem para aguçar a imaginação das crianças, colorir o pensamento dos adultos, e fazer cafuné na lembrança dos idosos.

O Galpão Arthur Netto está localizado na Avenida Fausta Duarte Araújo, 23, no Jardim Santista. O telefone é 3433-9841.