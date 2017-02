Espetáculo baseado na obra de Chico Xavier será cartaz no Vasques

Caderno A - Capa

No próximo sábado, a partir das 20 horas, o espetáculo “Um Amor de Renúncia”, inspirado na obra do médium Chico Xavier, será encenado no Teatro Vasques, na região central de Mogi das Cruzes. A produção traz a história de um amor proibido entre uma jovem e um padre. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 25,00. Leitores de O Diário têm desconto e pagam apenas R$ 20,00.

O roteiro da peça é do dramaturgo Alberto Centurion. “A produção traz uma moça que se apaixona completamente por um padre. O público vai ver quais renúncias esta jovem terá que fazer já que o amor deles é quase impossível. Fica evidente na produção o poder da Igreja Católica, sobretudo, num recorte histórico em que a igreja perseguia aqueles que tinham crenças diferentes daquelas pregadas pelo cristianismo”, disse a diretora Luciene Cunha.

Alcione, jovem de uma família muito religiosa, se apaixona por Carlos, um padre conhecido de sua mãe. “Renúncia” é um romance que narra a saga familiar de Madalena Vilamil e sua filha Alcíone, ao longo de quatro décadas. A presente adaptação “Um Amor de Renúncia” faz um recorte neste painel para contar a história do amor impossível de Alcíone e padre Carlos. Amor impossível, porém invencível. Impossível não por barreiras sociais de qualquer espécie, mas porque um abismo que separa os dois apaixonados. Os desencontros e enganos da vida separando um casal em um período conturbado que envolve os crimes da Santa Inquisição do início do século 18. Por causa de vários complicadores, eles sofrem com a ação de quem quer mantê-los separados. A história se passa em meados dos anos 1600.

Por enquanto, apenas uma sessão de “Um Amor de Renúncia” está confirmada para sábado. Leitores que levarem o recorte do anúncio / parceria que vem sendo publicado por O Diário ganham desconto e pagam apenas R$ 20,00.

O Vasques fica na Rua Doutor Corrêa, 515, no Centro.