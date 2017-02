Espera e dúvida

Editorial

O Governo do Estado prorrogou o prazo de entrega do Centro de Oncologia, construído no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, no Mogilar. Anteriormente, a meta era iniciar o atendimento até o primeiro trimestre deste ano. Agora, a previsão foi estendida para junho.

Esperamos que a promessa seja cumprida. Mogi das Cruzes e Região aguardam por esse serviço há cinco anos. O prédio está pronto, equipamentos implantados, mas a trajetória desse projeto dá margem à dúvida.

Essa obra foi anunciada pelo governador Geraldo Alckmin em 2012 quando o Hospital Dr. Flavio Isaías foi descredenciado, após denúncias de irregularidades feitas pela Secretaria do Estado de Saúde. Naquele momento, diante de um impacto negativo do fim do atendimento regional, o Governo do Estado disse que em até seis meses, a população iria contar com a assistência similar no Hospital Luzia de Pinho Melo.

Não foi bem assim. O Hospital Luzia recebeu investimentos e recursos humanos para ampliar a atenção ao câncer. Entretanto, tratamentos como a radioterapia foram remanejados para outros serviços públicos e, a demora na adaptação foi tanta, que até mesmo as dependências do Hospital Flavio Isaías, no Alto do Ipiranga, passaram a ser usadas para servir aos pacientes do sistema público.

Cinco anos se passaram. Nesse tempo, além da obra, as autorizações para a instalação desse tipo de serviço especializado e altamente técnico levaram mais tempo do que se previa.

Uma grande parte dos pacientes de Mogi das Cruzes e Região é atendida no Luzia de Pinho Melo. Porém, o secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, garante que é alto o número de mogianos transportados diariamente para 20 instituições fora da Cidade. Isso, sem contar com os que vão por conta própria para a Capital.

A notícia sobre a inauguração do Centro Oncológico alenta pacientes e familiares que sentem na pele os danos provocados pela falta desse equipamento de saúde. São desconfortáveis as viagens e a espera pela volta para a casa. O paciente precisa esperar quatro, cinco horas pelo término do tratamento de todos os integrantes dos grupos transportados pelas prefeituras. Esse tempo deprime o organismo dos doentes, submetidos a tratamentos com muitos efeitos colaterais.

Alguns estudos apontam o câncer como a segunda maior causa de mortes no Brasil, depois das doenças do coração. No sábado, quando se comemorou a luta pela conscientização sobre o diagnóstico precoce e a melhoria das políticas públicas uma notícia desperta a importância da prevenção: cresce o número de pacientes com até 40 anos diagnosticados com a doença. Entre as razões estão a vida sedentária, o estresse e a exposição à radiação.