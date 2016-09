Especial Tribalistas é atração em Mogi

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

Neste sábado, às 20 horas, os músicos Enio Lobo, Sabrina Pacca e Léo Zerrah se apresentam no Bloise Bar, para relembrar as canções do trio formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, em um especial cheio de emoção.

De acordo com Sabrina, no cotidiano da noite, muitos são os pedidos de músicas dos Tribalistas, mesmo depois de 14 anos do lançamento do álbum. “Foi um golaço esse CD, podemos dizer assim. Marisa, Carlinhos e Arnaldo se juntaram e fizeram verdadeiras obras de arte. Além disso, muitas músicas do CD viraram trilhas de novelas, o que fez aumentar o sucesso. Nunca mais fizeram nada nesse molde, mas os fãs não esquecem e nos pedem para tocar na noite. Por isso decidimos fazer esse especial”, explica a cantora. Os Tribalistas gravaram um único CD.





“Carnavália”, “Tribalistas”, “Anjo da Guarda”, “Velha Infância” e “Já Sei Namorar” são alguns dos hits que estarão no repertório. “O mais bacana é que são canções que também gostamos e que foram feitas por artistas que admiramos. Será um prazer fazer esse especial e queremos que o público se divirta bastante”, destacou Zerrah, que é cantor e percussionista.

Além das faixas do CD, Sabrina, Léo e Enio também executarão músicas de sucessos desses artistas feitas em suas carreiras solo. “Sabemos que o público anseia por ouvir outras composições, especialmente as gravadas pela Marisa Monte que, podemos dizer, é uma das rainhas dos pedidos na noite. Com certeza, de dez bilhetes que recebemos, ao menos dois ou três pedem músicas que ela interpreta”, informou Lobo, vocalista e violonista.

O especial Tribalistas acontece no Bloise Bar, uma casa intimista, que fica na Rua Presidente Campos Salles, 164, na Vila Industrial. A entrada para o show custa R$ 10,00.