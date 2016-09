Esgoto vazando

Comentários (0) Cartas Like

Sou morador da Avenida Mariano Souza Mello, no Bairro do Mogilar, e venho pela presente relatar um problema que todos nós que moramos nesta via estamos enfrentando. Existe uma caixa de esgotos que está muito cheia, ocasionando um odor muito forte no local.

Entrei em contato com o Semae por três vezes, fora os contatos realizados pelos vizinhos, e em apenas uma oportunidade, os técnicos vieram para averiguar. Porém, depois disso, nunca mais vieram fazer os devidos reparos.

Estamos entrando em contato com o jornal para divulgar a falta de atenção da autarquia com seus clientes, uma vez que, mensalmente, realizamos os pagamentos de todos os valores devidos.





Gostaria de uma ajuda por parte dos senhores para divulgar este problema.

Silvio Akira Hirassaka – prof.silvioakira@gmail.com