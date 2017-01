Escolas de samba de Mogi devem fazer desfile independente

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

As bandas de Carnaval vão marcar presença no Carnaval deste ano. Até agora, quatro grupos já confirmaram a participação nos dias de folia. Apesar de a Prefeitura ter desistido de promover a festa em 2017, as escolas de samba de Mogi das Cruzes que já confeccionaram suas fantasias também se organizam para tentar fazer um desfile independente para a população.

A “Vai Quem Quer”, liderada pelo deputado Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD), uma das mais tradicionais da Cidade, só está dependendo da liberação da Prefeitura para prosseguir com os preparativos, confeccionar as camisetas, acertar o carro de som e convidar baterias das escolas de samba que normalmente participam da apresentação. A exemplo dos anos anteriores, a banda abre oficialmente a folia na Cidade, na noite de sexta-feira, com a concentração no início da Avenida Cívica, no Mogilar.









Segundo o gestor do Casarão da Mariquinha, José Luiz da Silva, conhecido como Rabicho, três bandas já confirmaram presença no Carnaval deste ano, cujas apresentações serão no Largo Bom Jesus e ruas próximas ao espaço cultural. Além do Bloco da Mariquinha, também vão desfilar a Cumbuca da Judite e a Zoada do Baralho. A Suburbaque Maracatu ainda não confirmou presença.

Quanto às escolas de samba, o presidente da Vila Industrial, Emerson Rodrigues da Silva, disse que no início da próxima semana, os representantes das agremiações se reunirão para discutir a possibilidade de desfilarem de forma independente, sem os carros alegóricos. Apesar de o prefeito Marcus Melo (PSD) ter cancelado a festa de Carnaval, por contenção de despesas, muitas agremiações, que estão com mais de 70% das fantasias prontas, insistem em se apresentar na Avenida Cívica.

Se a maioria das 13 agremiações concordar com a proposta, os presidentes das escolas vão oficializar a proposta à Secretaria Municipal de Cultura para pedir autorização e solicitar apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar a fim de realizar o desfile. Quem já se manifestou favorável à ideia por enquanto, além da Vila, é a Estação Primeira de Braz Cubas, Imperatriz do Rodeio e Guerreiros de Fogo.