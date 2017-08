Escolas da Região funcionam sem alvarás dos bombeiros e Vigilância Sanitária

DESTAQUE

NATAN LIRA

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) realizou uma fiscalização na merenda oferecida em 12 escolas das redes municipal e estadual de oito cidades do Alto Tietê. A análise surpresa tinha como finalidade avaliar as condições de preparo, transporte e distribuição, além da qualidade dos produtos oferecidos. Até ontem, o TCE havia finalizado os relatórios de 10 escolas e o resultado apontou que nenhuma delas possui o alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Há casos em que os laudos de desinsetização e desratização estão vencidos.

A única escola da Região que apresentou condições inadequadas em sua estrutura física para o preparo e fornecimento dos alimentos, pontuado pelo estudo do TCE, é a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professor Vereador Cândido José Balazaima, que atende 450 alunos em Poá. O relatório revelou que “não há rede de proteção na cozinha, a pia está vazando e o espaço é pequeno e pouco arejado”. Na mesma cidade está a Escola Estadual (E.E.) Professora Nanci Cristina do Espírito Santo. Ela também trabalha sem os alvarás do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.

Em Arujá, foram vistoriadas a E.E. Dr. Washington Luiz de Souza, com 1,2 mil alunos, e a Escola Municipal (E.M.) Sidonia Nasser do Prado, com 551 estudantes. Além dos alvarás vencidos, e não ter nutricionista durante o preparo dos alimentos, esta última apresentava os laudos de desinsetização e desratização vencidos.

As escolas municipais Professora Edina Álvares Barbosa e João Geraldo dos Santos são de Itaquaquecetuba. Lá, a fiscalização mostrou a inexistência de laudos da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, além da falta de nutricionista enquanto as refeições são preparadas. A João Geraldo não tem laudos de desinsetização e desratização no prazo.

Com quase 1,4 mil alunos atendidos, a Escola Municipal de Educação Infantil (Emeif) Maria da Glória Fernandes Leite e a E.E. Professor Edir do Couto Rosa, em Ferraz de Vasconcelos, precisam dos alvarás de funcionamento e de uma nutricionista para acompanhar o preparado dos produtos a fim de terem suas estruturas de acordo com as leis.

Os dois últimos relatórios divulgados pelo TCE foram da E.E. Sebastião Pereira Vidal e da E.M. Sérgio Simão, em Suzano. Ambas sem alvarás e nutricionista durante o preparo dos alimentos.

O Estado fiscalizou, ainda, a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Pedro Henrique Rodrigues, de Biritiba Mirim, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Sonia Maria da Fonseca, em Salesópolis, e a Emef Hyeróclio Eloy Pessoa Barros, de Santa Isabel, mas os dados ainda não foram divulgados à imprensa.

Em todo o Estado foram fiscalizadas 250 escolas. O relatório final da auditoria mostrou que 90,4% das unidades vistoriadas não possuem alvará do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e que 81,87% delas funcionam também com o alvará da Vigilância Sanitária vencido.