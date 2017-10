Escola de Salesópolis é alvo de criminosos

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Um novo episódio de criminalidade em escolas foi registrado no Alto Tietê. Desta vez o caso ocorreu na Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Morais, localizada em Salesópolis, invadida na noite da última sexta-feira por marginais que furtaram diversos equipamentos de informática, inclusive os computadores da secretaria.

Os representantes da Oposição Alternativa Independente – fração do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) – divulgou nota para protestar contra a escalada de violência nas escolas, “que além do sucateamento ainda sofrem com a falta de segurança pública”. Eles chamam atenção também para os riscos desses furtos envolverem quadrilhas interessadas em obter os dados pessoais de alunos e professores, que ficam armazenados nos computadores.

A Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes informa que a direção da escola registrou um boletim de ocorrência e está fazendo um levantamento dos itens subtraídos. Esclarece ainda que mantém parceria com a Ronda Escolar, mantida pela Polícia Militar, para garantir a segurança dos alunos.