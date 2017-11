Escola dá exemplo de ação comunitária

Informação

Os resultados práticos de uma ação envolvendo a comunidade foram mostrados ontem pela Escola Municipal Carlos Alberto Lopes, do Mogilar, ao inaugurar o espaço de grama sintética destinada ao lazer de seus alunos, assim como uma quadra de esportes e um parque totalmente reformado. Todas essas conquistas tiveram a participação direta e a colaboração dos familiares dos estudantes e de empresas do próprio Bairro, como resultado de um planejamento liderado pela direção e professoras da tradicional escola de educação infantil mogiana. Nada aconteceu da noite para o dia. Pelo contrário, foi um persistente trabalho realizado ao longo de meses, em que o estabelecimento de ensino reuniu os familiares de seus alunos e moradores das proximidades para eventos, como bingos, noites da pizza, festas do sorvete, junina, e outras, sempre com o objetivo de arrecadar fundos para que fossem executadas as melhorias planejadas e que eram do conhecimento de todos. Da mesma forma como eram feitas prestações de contas ao final de cada evento para que a comunidade pudesse acompanhar, passo a passo, os avanços em direção à sonhada conquista. Além da participação dos moradores do Mogilar, tais eventos contaram ainda com a colaboração de empresas e casas comerciais do próprio Bairro, que ofereciam prendas, alimentos e outros atrativos para os eventos. E até ajudaram diretamente na execução das obras.

A festa de ontem à tarde serviu para comemorar uma conquista de todos. E para que a comunidade reconhecesse, com todos os méritos, o esforço da diretora Simone Machado da Rocha, das professoras, coordenadora e funcionários da escola, que por várias vezes chegaram a estender seus horários de trabalho na organização e realização de festas, ou ainda permaneceram noite adentro, até recolocarem a casa em ordem para as aulas do dia ou da semana seguinte. Um exemplo de como a união de forças consegue proporcionar melhores condições de educação para os pequenos alunos do Bairro.

Luzes

A orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, regida pelo maestro João Carlos Martins, irá se apresentar em Guararema,no Recanto do Américo (Pau D’Alho), no dia 29 deste mês, durante o evento “Acender das Luzes”, que marcará o início da visitação à decoração natalina mais famosa de toda a Região, feita à base de produtos reciclados. A Bachiana, com 65 componentes, irá mostrar um repertório clássico, com obras de Beethoven e Mozart, além do popular, com sucessos dos Beatles, Queen, Astor Piazzola e Adoniran Barbosa.

Cachorrada

O sempre atento leitor Sylvio da Silva Pires chama a atenção para a presença frequente de inúmeros cães na área do Parque Centenário da Imigração Japonesa, no Distrito de César de Souza. “Acho que estão morando lá e, por isso, merecem atenção do órgão competente”, diz o advogado, frequentador assíduo daquela área para lazer e caminhadas.

Mudanças

Em recente entrevista à Folha, David Uip, secretário da Saúde, disse que não pretende sair candidato a governador de São Paulo, como era voz corrente durante visita a Mogi para receber o título de Cidadão Mogiano, na Câmara Municipal. Além da desistência, o médico infectologista também prometeu apoiar a candidatura de José Serra (PSDB) para o governo paulista.

Zumbi

O vereador Iduigues Ferreira Martins (PT) e entidades ligadas aos negros mogianos irão promover, no próximo dia 19 de novembro, o 5º Ato Político em Memória a Zumbi dos Palmares. O evento que terá comidas da culinária africana, músicas e danças afros, contará também com um ato religioso e acontecerá na Praça Zumbi dos Palmares, junto à Avenida Henrique Peres, no Distrito de Braz Cubas.

Cotidiano



Frase

Poria as minhas mãos no fogo por ele.

David Uip, secretário de Estado da Saúde, ao desistir da candidatura ao Governo do Estado e anunciar apoio a Geraldo Alckmin para presidente da República