Escola Anjos da Dança apresenta ‘A Jornada’

Hoje, às 19h30, para apresentar o espetáculo “A Jornada”, da escola Anjos da Dança, subirão ao palco do Teatro Vasques cerca de 60 bailarinos com idades entre 3 e 60 anos. Estilos variados, como balé clássico e de repertório, jazz, contemporâneo, dança do ventre e livre, se destacam na apresentação.

A noite terá coreografias que foram premiadas em festivais de dança e que marcaram momentos importantes dos 15 anos da escola na Cidade. A história que será contada se inicia com uma pequena bailarina que, ao entrar na sala de objetos da sua escola de balé, encontra uma caixa. Ao abri-la, se depara com vários rolos de filmes, e não conseguindo conter a sua curiosidade, liga um projetor antigo e começa a visualizá-los.

Regiane Barbosa, professora e proprietária da escola, conta que ao assistir “A Jornada”, o público terá a sensação de estar numa sala de cinema. “As pessoas serão transportadas para um mundo de magia, em que tudo pode se tornar realidade. Envolvidos pelo encanto da dança, com a descoberta do primeiro amor e a dor do coração partido, terão momentos inesquecíveis”, diz.

A escola Anjos da Dança dá oportunidade para que pessoas de todas as idades possam dançar. “Em todas as aulas incentivamos os alunos a se libertarem de convenções e os auxiliamos a se expressarem por meio da dança. Este ano conto com a participação de um número maior de meninos que farão com que o espetáculo seja um dos favoritos nessa jornada”, afirma.

Os ingressos para a atração custam R$ 40,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do Vasques. Outras informações pelo telefone 4798-1747.