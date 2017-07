Equipe garante mais um ouro para Mogi

Esportes

O penúltimo dia de disputas dos Jogos Regionais, que acontecem em Caraguatatuba, trouxe mais uma medalha de ouro para a delegação de Mogi das Cruzes. Ontem o time de malha da cidade venceu a competição ao bater, na final, a representação de São Sebastião, por 244 a 220.

O dia também trouxe bons resultados para as equipes de basquete da cidade, que se classificaram para as finais. No feminino, as mogianas não tiveram dificuldades para bater Guararema, por 74 a 22. Já entre os homens, a equipe da cidade bateu Arujá, por 94 a 57.

As partidas finais do basquete acontecem hoje, no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves. A programação de partidas acontece a partir das 8h30, com as disputas femininas da terceira colocação e da final. Na sequência, acontecerão os jogos do masculino.

A programação do último dia de disputas dos Jogos Regionais também prevê as decisões do handebol e do xadrez, além de disputas do biribol.