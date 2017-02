Equipe entra à força em casa para vistoria de combate à dengue

QUADRO DESTAQUE

A primeira ação de entrada forçada para vistoria de combate ao Aedes aegypti realizada pela equipe do Núcleo de Controle e Prevenção de Arboviroses aconteceu na manhã de ontem. A medida, prevista por lei, foi necessária após denúncias de abandono do imóvel e algumas tentativas, sem sucesso, de realizar a inspeção dos agentes de controle de vetores no local.

O proprietário foi notificado com antecedência de 48 horas sobre o dia e horário da vistoria. Como não estava no local e nem entrou em contato para solicitar o agendamento de uma nova data, as autoridades acionaram a empresa de serviço de chaveiro, que venceu o chamamento público realizado pela Administração Municipal no final do ano passado. A abertura foi realizada sem qualquer dano ao imóvel, devidamente fechado no final do processo.

O alvo da vistoria era a piscina, principal problema encontrado em bairros residenciais de classe média alta. “Apesar de a água apresentar uma coloração esverdeada, não encontramos larvas do mosquito no momento da visita. Mesmo assim, nossa equipe fez a aplicação de pastilhas de larvicida, como medida preventiva”, explicou o veterinário Jefferson Renan de Araújo Leite, coordenador do Núcleo de Controle e Prevenção de Arboviroses.

Mogi conta com 119 mil imóveis, dos quais, 40% a 50% são encontrados fechados nas vistorias realizadas durante a semana. Na maioria dos casos, o Núcleo consegue contato com o proprietário e agenda a melhor data para realizar visita. Os imóveis desocupados, no entanto, ainda são o principal desafio da equipe. “Todos aqueles fechados são passíveis de ingresso forçado. Quem encontrar a notificação em sua casa pode entrar em contato para agendar a melhor data para a vistoria”, informa. O telefone do Núcleo de Controle e Prevenção de Arboviroses é 4794-4343.

O trabalho de campo para Avaliação de Densidade Larvária (ADL) realizada pelo Núcleo de Controle e Prevenção a Arboviroses foi concluído anteontem e a fase atual é de tabulação dos dados coletados. A ação foi iniciada no dia 2 de janeiro e visitou 3,6 mil imóveis para garantir a amostragem que apontará quais regiões apresentam maiores infestações do Aedes aegypti. Durante a ADL são coletadas amostras de larvas para cálculo do Índice Breteau (IB), um valor numérico que define a quantidade de insetos em fase de desenvolvimento encontrados nos locais vistoriados. Esse índice permite saber aonde há maior risco de transmissão de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus.