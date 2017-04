Equipe descobre ‘casa bomba’ em Jundiapeba

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Um ponto de armazenamento, próprio para embalar e distribuir drogas em Mogi das Cruzes, denominado entre os criminosos como “casa bomba’, foi localizado, nesta segunda-feira (18), pelo tenente Carlos Eduardo e os cabos Sponda e C. Roberto, do Comando de Força Patrulha, do 17º BPM/M, na Rua Dolores de Aquino, em Jundiapeba.

A equipe recebeu uma denúncia, acreditou na informação e deteve um adolescente, de 16 anos, o qual tentou escapar, carregando uma sacola com diversos entorpecentes. Ele levou os pms à residência dele. Nas buscas, o oficial e os seus policiais apreenderam o total de 757 papelotes de cocaína, 225 buchas de maconha, 401 ‘pedras’ de crack e 37 frascos de lança-perfume, assim como R$ 355,00 que o infrator havia obtido vendendo drogas. Apesar de questionado, o adolescente não delatou os seus comparsas, ainda não identificados.