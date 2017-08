Equipe com carros e helicóptero detém suspeito de assalto no Botujuru

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Civil realizou cerco por duas horas na tarde desta quarta-feira (9), no Bairro do Botujuru, e mobilizou uma equipe do Helicóptero Pelicano, do SAT (Serviço Aerotático), que se deslocou da Capital a Mogi das Cruzes. A operação que contou com a participação dos policiais civis Luiz Roberto Bourg de Mello (chefe), Edney e Sonia, do Distrito Central, ainda teve o apoio de viaturas de outras unidades e resultou na captura do assaltante de posto de gasolina Fabiano dos Santos Ricci, de 33 anos.

Ao falar a O Diário, o criminoso, já mais calmo, afirmou que “eu corri, pulando os telhados porque não queria voltar ao inferno (cadeia)”.

A equipe se dirigiu à casa do marginal na Rua Ari Silva, 48, na Vila São Paulo, no Botujuru. Assim que os policiais se identificaram, Fabiano saiu correndo já portando uma arma nas mãos, obrigando os investigadores a atirarem na sua direção, sem contudo atingi-lo.

Somente durante as buscas, Fabiano foi encontrado no forro de uma residência. Ele não mais resistiu e foi preso, algemado e levado à Delegacia. Quanto à arma, os policiais afirmaram que ‘era de brinquedo e ele diz que jogou fora’.

O bandido foi apresentado ao delegado titular Argentino da Silva Coqueiro, do Distrito Central. Após a conclusão do Boletim de Ocorrência sobre a captura de procurado, Fabiano foi levado à Cadeia local.

Segundo o marginal, ele já foi condenado a 5 anos e 4 meses por roubo que praticou em Bertioga no dia 25 de fevereiro de 2006. Em 14 de outubro de 2011, recebeu nova pena da Justiça, no Fórum de Mogi, desta vez por roubar 2 cartões bancários, R$ 70,00 e celular da bolsa da balconista Gisleine Aparecida Xavier Marques, de 27 anos, no então Autoposto Tina, na Rua Dr. Deodato Wertheimer, no Centro. Até ontem, Fabiano estava foragido. “Ainda bem que a minha mulher e a nossa filha não estavam em casa”, concluiu.