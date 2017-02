Equipe Alfa atua para Forja de Campeões

Esportes

Os boxeadores da equipe Associação de Lutadores e Futuros Astros (Alfa) deram mais um passo na preparação para o tradicional torneio Forja de Campeões, disputado desde 1941 e organizado pela Federação Paulista de Boxe (FPB), que teve início no último final de semana, em Guarulhos. Os lutadores participaram da terceira edição da Copa Além dos Ringues, no Jardim Yoneda (Biritiba Mirim), no último domingo. O evento teve a participação de atletas da academia Das Ruas para o Ringue, da zona norte de São Paulo, sob o comando do técnico Fernando Menoncello, o Bolacha, e da associação Carrasco, também da Capital.

“Foi mais um treino de preparação para a Forja. O importante foi dar movimentação, ritmo de luta para todos”, informou o técnico Anderson Firmino, da Alfa. O evento teve cunho social e o ingresso era um quilo de alimento. “Fizemos cestas básicas e distribuímos às as famílias cadastradas da Alfa”, informou Firmino.

O técnico da alfa também teve um dia feliz, já que o filho Lucas, de apenas nove anos, realizou seu primeiro combate. “Ele e o Davi Maya fizeram uma excelente exibição”, ressaltou Firmino.