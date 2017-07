Enxugar o Congresso

Cartas

O recém-eleito presidente da França, Emmanuel Macron, quer enxugar em 1/3 o número de deputados e senadores. Ou seja, dos 925 parlamentares que hoje compõe as duas Casas, seriam reduzidos para 617 membros: 385 deputados e 232 senadores. O Congresso francês ficaria um pouco maior que o brasileiro, que hoje sustenta 81 senadores e 513 deputados federais! Como País pobre que somos, com um medíocre PIB per capita de US$ 9.270 em 2016 (na França é de US$ 36.246), deveríamos também reduzir o número de parlamentares.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com