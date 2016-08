Enxugando gelo

Comentários (0) Editorial Like

Por um triz, a conta quase zera. Na semana passada, a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes recebeu quatro novos delegados, formados pela Academia da Polícia Civil, em São Paulo. No mesmo período, três delegados pediram a transferência para outras regiões do Estado. É como enxugar gelo.

O delegado seccional Marcos Batalha possui apenas um delegado para organizar os plantões nos distritos policiais da Região do Alto Tietê. Já há alguns anos, por falta de efetivo, um delegado responde por duas delegacias no mesmo turno de trabalho. Funciona assim: durante 12 horas, o responsável pelo DP de Ferraz de Vasconcelos comanda a rotina do DP de Suzano. E por aí afora.

A dupla jornada de trabalho prejudica a qualidade do serviço policial, a gestão do atendimento ao público e os resultados das investigações – tríade elementar para a melhoria do serviço de segurança pública e o combate da impunidade e do crime organizado.





O cidadão sente todos esses prejuízos quando procura o delegado para dar todos os detalhes da ocorrência sofrida – um assalto, um roubo, uma agressão. No registro protocolar da ocorrência, informações nobres para as investigações são perdidas – como uma quadrilha que age do mesmo modo em diferentes bairros, da mesma maneira. Quantas vezes, a reincidência dos casos dura meses, como o nosso noticiário policial registra sistematicamente.

À falta de um delegado, em diligência que requer a presença dele, por exemplo, o cidadão pode esperar durante horas para oficializar o registro, voltar no outro dia ou fazer o boletim eletrônico pela internet. Um trabalhador convencional, que não pode ficar faltando a toda hora, volta no outro dia? Tem tempo e paciência para faz o registro online?

É por isso que muitos registros vão para a vala do invisível e as análises sobre a criminalidade deturpam a realidade, prezam pela superficialidade.

Essa falta de recursos humanos cria um ciclo de desarranjos que explicam o descrédito popular com as instituições de segurança pública.

O mais complicado: a Polícia Civil não é exceção. O mesmo ocorre nas polícias Militar e Rodoviária na Região do Alto Tietê. O déficit de policiais militares é histórico, obrigando a remendos e malabarismos como a Atividade Delegada que tenta suprir ausência do Estado, mas somente nos municípios com maior musculatura financeira, que podem pagar pela atuação extra de parte do quadro de soldados.