Enxugando gelo

Editorial

Na entrevista a este jornal sobre o avanço da dependência do crack e da cocaína, drogas mais consumidas hoje do que a maconha, o delegado Deodato Rodrigues Leite, titular da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise) diz que é um erro delegar o combate apenas à Polícia, à Justiça ou aos serviços de Saúde e de Assistência Social. Ele defende a união de todos os esse setores para deter os prejuízos sociais e pessoais causados pelas drogas.

Na rotina das investigações e operações que têm elevado o total de prisões de traficantes, o delegado alerta para a necessidade de uma atuação mais articulada no combate às drogas.

Entre as causas desse problema estão as limitações de muitas famílias que enfrentam a dependência química dentro de casa. “Quantas (famílias) podem pagar uma clínica?”, questiona a autoridade, alertando para um fato sempre lembrado por este jornal, as dificuldades que a maioria das pessoas enfrenta para ter acesso ao tratamento.

O delegado traça um dramático perfil do consumo de entorpecentes na Região do Alto Tietê. E confirma o crescimento das drogas nas cidades menores, onde a infiltração do tráfico é favorecida pelas próprias características dos municípios possuidores de grandes áreas desabitadas, onde novos vizinhos chegam e passam praticamente despercebidos. Um ponto interessante destacado por ele é que a Região é mais receptora do que fornecedora da droga.

Mas estamos diante, sem dúvida, de um grande desafio para as famílias, a sociedade civil organizada e o poder público. Em nossas cidades é fácil encontrar cidadãos perambulando nas ruas sob o efeito das drogas.

“A luta é como aparar a grama”, compara Deodato Leite. “Todos os dias, os policiais da Dise combatem as biqueiras, as lojinhas do tráfico”, identificadas em denúncias recebidas pela Polícia. As prisões são diárias. Mas, elas não arrefecem as vendas porque “o tráfico substitui as peças retiradas (pessoas presas) com muita facilidade. O desemprego e a baixa escolaridade contribuem para que as pessoas entrem na função de “vapor” (os vendedores de drogas que passam a “trabalhar” nos pontos).

Para o delegado, o que parece uma utopia, a união de atores como a Polícia, Justiça, Saúde e Assistência Social pode deter o avanço do crack. “Vamos tratar o dependente aqui, vamos direcionar os presos por tráfico ali e montar uma rede que não deixe escapar nada, de forma a buscar uma solução para todo este contexto”, aponta.

A receita está dada: cabe aos governos, principalmente, saber usar as ferramentas que separadas atuam, mas dão resultados aquém do necessário.