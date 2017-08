Entrega do Condomínio Manacá é adiada novamente pela Prefeitura

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

As 300 famílias que esperavam receber as chaves dos apartamentos do Conjunto Manacá do Programa Minha Casa Minha Vida nesta sexta-feira (4), terão que esperar mais um tempo para ocupar as unidades, construídas no Bairro da Porteira Preta. Os futuros moradores receberam comunicado da Prefeitura ontem informando que a entrega das chaves foi adiada novamente, desta vez por determinação do Ministério das Cidades.

Na semana passada, a Prefeitura promoveu uma reunião com os moradores, na sede da Caixa Econômica Federal de Mogi para assinatura dos contratos de financiamento dos imóveis, último procedimento antes da entrega efetiva do empreendimento e informou aos futuros moradores, que a entrega dos apartamentos estava prevista para 4 de agosto. No entanto, na ocasião, deixou claro que a confirmação da data, competiria ao Ministério das Cidades, que não concordou com a data.

O assunto foi discutido durante a sessão realizada ontem na Câmara Municipal pelo vereador Rodrigo Valverde (PT), que falou sobre a “indignação e aflição” das famílias diante de mais esse atraso. Alguns dos contemplados não renovaram contratos de aluguel e estão morando de favor na casa de parentes.

A Prefeitura de Mogi também não soube explicar os motivos do novo atraso. Informou apenas que recebeu do Ministério das Cidades a informação de que as entregas de moradias serão adiadas não só em Mogi das Cruzes, como em diversas cidades do País. Esclarece ainda que está em contato com o governo federal e aguarda a definição de uma nova data.

As famílias esperam pela chave desde o ano passado. O atraso na conclusão do projeto porque, antes da entrega, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) constatou a que a rede de esgoto era insuficiente e teve que ser ampliada. O Conjunto Manacá beneficiará 271 famílias da demanda geral, 29 da demanda específica, sendo 15 idosos e 14 deficientes. O endereço oficial do Manacá é Estrada Massakata Takigawa, 55, Porteira Preta.