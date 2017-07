Entre praças e parques

Editorial

No feriado apenas em Mogi das Cruzes, a quarta-feira última dedicada à padroeira Santana, os três parques públicos, Centenário, Leon Feffer e da Cidade, ficaram lotados. As três opções de lazer salvaram a programação de muitos pais, também nos dias de férias escolares.

Acerto para a Cidade, os investimentos nesses equipamentos dão um retorno acima do esperado, desde a abertura de cada um deles, principalmente, no Centenário e no Parque da Cidade, os dois mais centrais e com mais recursos em termos de infraestrutura. Mais distante e exigindo das famílias de Braz Cubas, o transporte por ônibus ou carro, o Leon Feffer tem os menores índices de frequência.

Em tempos de dinheiro curto, gasolina caríssima, vale a análise sobre a necessidade de se potencializar a rede de parques, centros esportivos ou praças que promovam a convivência social, a prática esportiva e contemplativa, mais perto de casa.

A Cidade tem hoje um bom número de equipamentos, mas muitos deles subutilizados por falta de incentivos, caso dos centros esportivos, que acabam sendo mais usados por uma pequena parcela da população.

Muito a Cidade ganharia com o reforço dessa rede de lazer e esportiva, que pode ser determinante para despertar, na criança e no jovem, valores humanos e sociais, potentes o bastante para legar gerações mais solidárias e produtivas.

O que se viu na quarta-feira revela uma tendência de comportamento que não pode ser desperdiçada com falhas como a falta de quadras e até de quiosques para todos, ou as deficiências encontrados em brinquedos, por exemplo. Se por um lado, a superlotação chancela o sucesso dos parques, por outro, ela acende a luz vermelha: quanto mais gente, menos será a qualidade do lazer e da infraestrutura (banheiros limpos, limpeza, segurança, etc.).

Em finais de semana normais, o número de carros estacionados na Avenida Francisco Rodrigues Filho, em frente ao Parque Centenário, mais do que evidencia os riscos da superprocura a um endereço de pequeno porte e com os atrativos tão fortes, que nem mesmo a vizinhança com a Estação de Tratamento de Água (ETA) afugenta o público mais exigente.

Ao cuidar bem desses parques, o governo municipal dá um passo seguro na construção de uma Mogi mais feliz e pacífica. Não temos a mínima dúvida sobre isso. É preciso investir mais nesse nicho, planejar um quarto parque para Jundiapeba, manter agendas atrativas nos centros esportivos, zelar por nossas praças. Mais do que votos, esse tipo de política pode mudar outros índices preocupantes, como os da violência urbana. Quando o governo dá sinais claros de atenção à população, a população retribui em igual moeda.