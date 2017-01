Entre o ser e o ter

Editorial

Uma afetiva memória coletiva, familiar e pessoal foi salva da destruição a partir de uma reação do estudante de jornalismo Dorival de Lima Martins Júnior ao que poderia destruir os registros artísticos e históricos da Capela de São Sebastião, no Distrito de Taiaçupeba.

Nesse caso, uma reação assertiva que preserva da obra do artesão barroco José Benedicto Cruz, o JBC, que pintou capelas em Mogi das Cruzes e Salesópolis, com o traço caipira, relíquias em extinção. Outras pinturas desse pintor que traduzia imagens e cenas sacras de maneira particular já se perderam pela falta de memória e interesse de outras comunidades.

Aqui reside a singularidade do que aconteceu desde o ano passado, quando o pároco da Capela de São Sebastião decidiu tapar as infiltrações das paredes de taipa com cimento, sem a atenção ao sagrado dever de se preservar a afetiva memória coletiva e familiar do lugar onde ele representa a Igreja Católica.

Vamos a um pouco dessa história, realçada na sexta-feira última, com a apresentação de parte das reformas concluídas à comunidade durante a missa em louvor a São Sebastião. Dois lavradores foram os construtores da Capela de São Sebastião: Pedro Thiago Franco Martins e o cunhado dele, José Nunes, começaram a obra por volta de 1870, no século XIX, como contaram aos leitores de O Diário, os professores Antonio Sérgio Damy e Angelo Nanni, na série Caminhos Antigos.

Pedro Thiago faleceu aos 104 anos, em 1962, e é bisavô de Dorival, o responsável por proteger a memória de uma das mais tradicionais famílias de Taiaçupeba. A estrutura da igreja é de taipa. Caminhos Antigos descreve outros detalhes, contados por Dorival: “A primeira parte, que seria a nave e abriga a capela-mor e a lateral esquerda, onde se situa o altar de Nossa Senhora do Rosário, foi dada por término no ano de 1904. Nesse tempo, o primeiro zelador foi Pedro Tiago, que doou o terreno para a construção da capela. E, por volta de 1915, concluiu-se a obra da segunda parte da igreja, a lateral direita, onde se encontrava a Capela do Bom Jesus (atualmente Capela do Santíssimo Sacramento). Em 1916 deu-se a benção da capela”.

O pintor conhecido pelas iniciais JBC era pedreiro, assina as pinturas internas da Capela e da Igreja Matriz de Taiaçupeba, onde morou com a família.

Toda essa história poderia estar hoje mais pobre, caso as intervenções tivessem outro final. A Diocese de Mogi das Cruzes apagou o “incêndio” ao assumir a reforma. Fez muito bem. E o que aconteceu na Capela de São Sebastião torna-se um exemplo da luta desse jornal pela preservação do patrimônio histórico e sacro.

E, tomara, venha pautar outras decisões de lideranças com poder de deter a dilapidação do acervo das capelas rurais. O que se pretendia, ali, reflete a supervalorização da sociedade do consumo, da resposta rápida, do “jeitinho fácil” para escapar das obrigações legais e éticas. Num outro sentido, reflete a redução do ser (da afetiva memória coletiva, familiar e pessoal) em detrimento do ter.