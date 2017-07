Entre livros, palestras e muitas dobradinhas

Informação

Será em Ribeirão Preto, no próximo dia 3 de agosto, a primeira de uma série de 18 palestras já agendadas pelo PSD para que o ex-prefeito de Mogi, Marco Aurélio Bertaiolli, possa apresentar a integrantes do partido em todo o Estado de São Paulo alguns dos principais aspectos de seu trabalho à frente da Prefeitura mogiana.

Inicialmente, as exposições deverão versar sobre as atividades ligadas às áreas de saúde e educação, que serviram como referências para os dois primeiros livros de uma trilogia que o ex-prefeito pretende concluir ainda este ano, com uma terceira obra versando sobre desenvolvimento urbano. As palestras, onde os livros estarão à venda, serão também o caminho para que Bertaiolli, além de mostrar o que seu partido considera como modelo para políticos de outras cidades, possa se apresentar como futuro candidato a deputado federal.

Tais ações vão permitir que se torne mais conhecido Interior afora, embora o futuro candidato vá concentrar sua campanha especialmente em Mogi das Cruzes e em outros municípios do Alto Tietê e Vale do Paraíba, onde Bertaiolli vem atuando politicamente há muito tempo, desde quando ainda era prefeito e levou Mogi a integrar o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba (Codivap), uma espécie de Condemat daquela região. Nessas localidades, ele tem planos de fazer dobradinhas com diferentes candidatos a deputado estadual, inclusive de outros partidos. Inclusive em Mogi. Bertaiolli quer trabalhar duro, pois sabe que necessita de, pelo menos, 120 mil votos para chegar à Câmara dos Deputados.

Observadores da política local, no entanto, apostam que ele poderá ultrapassar, com algum esforço, os 150 mil votos. O virtual candidato evita prognósticos, mas tem consciência de que o apoio do PSD, com Gilberto Kassab e Guilherme Afif Domingos, seus amigos pessoais, à frente, poderá lhe oferecer condições para uma excelente campanha. Argumentos não lhe faltam e os livros poderão ser importantes apoios para levar o trabalho adiante.

COTIDIANO

Orgulho

Vale ficar de olho: o mogiano Luiz Guilherme de Godoy irá reger o Coral Meninos de Viena, durante a apresentação do Hino da Áustria, na abertura do Grande Prêmio de Fórmula 1, no próximo domingo, dia 9 de julho. A competição será no Circuito Red Bul Ring, na Cidade de Spielberg, e o grupo sob a batuta de Godoy será integrados por 26 garotos com idades entre 10 e 14 anos, de origens austríaca, islandesa e colombiana, entre outras.









Aniversário

Não será surpresa se o empresário Henrique Borenstein deixar para o dia 1º de setembro, aniversário de Mogi, a inauguração de uma avenida em forma de boulevard, que irá atravessar a área próxima ao Helbor Patteo Mogilar, interligando a Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, em frente ao Mercado do Produtor Minor Harada, à Rua Mariano de Souza Mello, nos fundos do Assaí Atacadista, no Mogilar. A nova exclusiva via para pedestres terá o nome do educador mogiano Benedicto Laporte Vieira da Motta.

Acesso difícil

Um exemplo da falta de acessibilidade em áreas comunitárias de Mogi pode ser constatado diariamente na Praça Norival Tavares, quando um grupo de idosas do Recanto Santana, casa de repouso da Rua Duarte de Freitas, é levado para tomar sol naquele espaço. Por falta de rampas adequadas, as cuidadoras enfrentam sérias dificuldades para conduzir as cadeiras de rodas até a parte superior da Praça.

Redesenho

O prefeito Marcus Melo (PSDB) ainda aguarda a conclusão pelo setor técnico da Prefeitura do processo para abertura da concorrência pública para escolha da empresa privada que deverá administrar o Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, no Mogilar. A demora se deve ao redesenho daquele espaço que deverá ser exigido do futuro concessionário. Enquanto isso, o local continua sendo administrado provisoriamente pela própria Prefeitura.

O cadáver é que é o produto final. Nós somos apenas a matéria prima.

Millôr Fernandes (1923-2012), desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista brasileiro