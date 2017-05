Entre a cruz e a espada

Artigos

João Anatalino

Em abril de 1924, o caricato desordeiro político chamado Adolf Hitler, era julgado em um tribunal alemão pela tentativa de golpe de estado. Hitler seria condenado a cinco anos de prisão. Cumpriu nove meses em regime fechado, tempo que aproveitou muito bem para escrever o mais asqueroso tratado político de todos os tempos, o Mein Kampf (Minha Luta).

Hitler era um político extremamente competente. Aproveitou o julgamento para transformar-se em herói nacional e oito anos depois assumia a chefia do governo alemão, para aplicar as ideias que levariam o planeta à sua maior catástrofe até então, a segunda guerra mundial.

A política tem disso. Hitler, em seu julgamento, não reconheceu sua culpa, disse que faria tudo outra vez e profetizou que logo o povo alemão estaria aplaudindo e compartilhando suas ideias. E arrotou, em alto e bom tom, que todos aqueles que o estavam condenando iriam pagar caro por aquelas atitudes. Dez anos depois todos os seus antigos algozes estavam mortos ou trancados em campos de concentração.

Quem se esquece do passado está condenado a repeti-lo, disse Edmund Burke. Mas aqueles que se recusam a esquecê-lo, estão condenados a viver nele para sempre, completou Emily Thorne. Ambos estão certos. Essa é uma boa reflexão para os brasileiros fazerem neste momento. As diatribes do Lula contra seus adversários devem ser levadas a sério. Assim como as conversas de pé de ouvido entre aqueles que estão á procura de um general.

A política é a mais ingrata e incerta das profissões. Isso porque quem a alimenta é o povo. E o povo é uma massa informe, difusa e maleável, que sempre toma o formato que as mãos do oleiro mais competente lhe dá. Na Atenas do século V a C. o povo que inventou a democracia, certa vez destituiu e baniu um tirano que tentou tomar o poder. Três anos depois ele voltou e o próprio povo que apoiou sua expulsão, entregou-lhe, alegremente, o governo. E assistiu, feliz, às execuções dos líderes que haviam promovido o banimento do tirano.

Tudo isso me vem à mente ao ver as pesquisas de intenção de voto publicadas pelo Data Folha. O primeiro lugar é do Lula e o segundo é do Bolsonaro. Entre a cruz e a espada, fiquei sem saber se é melhor esquecer o passado e repeti-lo, ou recusar-me a esquecê-lo e me conformar em viver sempre nele. Que Deus nos ilumine e nos guie, porque, ao que parece, o túnel é longo e até agora ninguém não surgiu ninguém para acender uma luz.

João Anatalino é escritor