Entrada dos Palmitos supera expectativa e leva 55 mil às ruas de Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Antes mesmo das 8 horas, as ruas centrais da Cidade já estavam tomadas de pessoas. Muitas famílias saíram mais cedo de casa para garantir um lugar privilegiado e poder ver de perto a Entrada dos Palmitos, ritual que segue uma tradição secular da Festa do Divino. Neste ano, um público de 55 mil pessoas, segundo os organizadores, ocuparam as calçadas para assistir ao cortejo, que conta com a participação de religiosos, festeiros, autoridades, além de grupos folclóricos, devotos, carros de boi, cavaleiros e muitas atrações.

Uma das primeiras a chegar ao Largo Bom Jesus foi aposentada rural Maria Benedita Guilhermino, de 81 anos. Ela disse que acompanha essa celebração desde criança e faz questão de assistir à Entrada dos Palmitos, que considera o ritual “mais bonito” da festa. “Acordei às 4 horas para dar tempo, arrumei minhas coisas e o meu neto Ricardo, de 8 anos, que sempre me acompanha, fomos para o ponto de ônibus. Chegamos antes das 7h30 para não ter problema”, relata.

Maria Benedita levou um banquinho dobrável, que comprou para poder ver o desfile com mais conforto. “Assisto à Entrada dos Palmitos desde criança e ainda me emociono. Ficou até com vontade de chorar quando vejo as bandeiras, as congadas, carroças e carros de boi. Sinto grande saudade de tudo que já vivi com as graças e bênçãos do Espírito Santo”, disse.

O cortejo neste ano veio com um número maior de participantes, segundo o coordenador da Entrada dos Palmitos, Antônio Lúcio de Lima, que segundo ele, ficou entre 2,5 mil a 3 mil pessoas. Houve aumento até nos grupos folclóricos, que vieram com cerca de 500 pessoas a mais. Quem chamou atenção foi a líder da congada Santa Efigênia, Gislaine Donizete Afonso, que mesmo grávida de sete meses, cantou e dançou, animando seus companheiros. “O grupo é formado em sua maioria por mulheres, uma forma também de quebrar preconceitos”, disse. Haviam muitos jovens na maioria dos grupos de congadas, moçambiques e marujadas, demonstrando que a tradição será mantida pelas futuras gerações.

Na ala de organizadores, estavam os festeiros e capitães de mastro, padres, autoridades locais e estaduais. “Essa é uma festa intereligiosa”, comentou o bispo dom Pedro Luiz Stringhini, que acompanhou a procissão ao lado do sheik Hosni Abdelhamid Mohamed, da Mesquita Islâmica de Mogi.

A festeira Márcia Regina Paulleti Oliveira não escondia a emoção e disse que estava sensibilizada.“Depois de tanto esforço para organizar um evento tão importante como a Festa é muito gratificante sentir o retorno por parte da população, que compareceu em todas as celebrações. Isso é obra do Espírito Santo”, disse.

Entre os devotos, quem marcou presença foi a aposentada Maria Aparecida dos Reis, de 69 anos, que conserva a mesma bandeira há 35. “O Divino merece todas as homenagens. Venho agradecer e pedir a Deus mais um ano de saúde. Já obtive tantas graças que perdi as contas. Essa é a parte que mais me encanta na Festa. Acho que Cidade inteira fica tocada com tanta beleza”, comenta.

Outra que estava emocionada era dona Emília Figueiredo Santos, 82 anos, cadeirante que contou com a ajuda da filha, Silvana Santos, 50, para assistir ao cortejo. “Só de vir aqui já que sinto melhor. Parece até que as dores que sinto pelo corpo todo dão uma trégua. É incrível o que o Divino faz”, conta. Na mesma calçada, o aposentado José Eric Costa Rodrigues, 75, estava rodeado pelos filhos Silas, 45, Rodrigo, 42, e Sônia, 40, e pelos netos Soraia, 12, Caio, 10, Simone, 8, e Suelen, 5. “Parece até festa da família. Veio todo mundo junto”, comemorou.









Também chamou atenção a organização e estrutura montadas na dispersão, logo depois que os participantes passavam pelo palanque oficial para receber as bençãos, na Rua Dr. Paulo Frontin, ao lado da Catedral de Santana. Neste ano foram colocados gradis de proteção oferecendo maior segurança ao público e mantendo uma distância dos animais.

Autoridades

A Entrada dos Palmitos contou com a participação de autoridades estaduais e locais. Pelo segundo ano consecutivo, o secretário de Estado da Educação, Renato Nalini, veio a Mogi das Cruzes para participar do evento. Ele participou do cortejo ao lado do bispo dom Pedro Luiz Stringhini, do prefeito Marcus Melo (PSDB), do deputado estadual Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD), vereadores, entre outras lideranças.

“Estou aqui na qualidade de cidadão mogiano”, justifica o secretário, que foi contemplado com o título no ano passado. Ele conta que veio em 2016 e decidiu voltar. Nalini destacou a importância de o Município manter essa tradição que une crianças, idosos, pessoas de todas as classes sociais, e defendeu a participação das escolas no evento para ampliar o conhecimento histórico, cultural e artístico.

O secretário conta que se emocionou com a religiosidade das pessoas e pede ao Espírito Santo inspire o Brasil nesse momento trazendo muita luz, discernimento, tolerância, compreensão e harmonia para ajudar a sair dessa crise econômica e ética. Também aproveitou para dar uma sugestão: “Como já não tem mais palmito no evento, acho que o Município deveria desenvolver um projeto de plantio do palmito marajoara em uma área específica para que nos próximos anos os exemplares da planta fossem trazidos para o desfile”.

Marcus Melo observa que a festa está crescendo cada vez mais organizada. “Estava no palco relembrando a história que construímos na Cidade e hoje, como prefeito, a emoção foi grande. Essa festa passa o espírito de Mogi, que fica evidenciado com a participação das famílias”, comentou, reforçou também o apoio da Prefeitura para manter viva a tradição.

O deputado Gondim, que também participa todos os anos do cortejo, disse que sempre se emociona durante o percurso. “É muito gratificante estar em contato com as pessoas que se unem em um só propósito, que é reverenciar o Espírito Santo. Uma festa de mais de 400 anos de religiosidade, tradição e cultura contagia toda a Cidade e reforça a fé do nosso povo”, avalia.

Tradição

Como acontece todos os anos, dona Florisbella Fernandes de Miranda, de 93 anos, assistiu a passagem da

procissão da janela de sua casa na Rua Dr. Ricardo Vilela. De camarote, a ex-festeira e ex-capitã do mastro reviveu a tradição mantida por várias décadas.

No meio do cortejo, o garçom Bruno Nogueira levava a filha Maria Eduarda, 4 anos, para ver de perto as carroças enfeitadas e os cavalos que encantam o público com suas performances, especialmente quando passam pelo palanque e recebem a água benta. No inicio da procissão, a garota seguiu caminhando, mas não aguentou percorrer todo o trajeto e acabou nos ombros do pai, que quer estimular o interesse dela para que siga a tradição familiar.

Arte

A Festa do Divino tem destas coisas: a moradora do Conjunto Cocuera, Ana Maria Pereira Cabral, 67 anos, devota do Espírito Santo, inspirou o artista plástico mogiano Jorge Solyano. Chamou-lhe atenção a mulher que mesmo diante das dificuldades trazidas por problemas de saúde, sai ainda na madrugada para participar das alvoradas e também à noite, rumo à Passeata das Bandeiras. A admiração resultou em um retrato, feito sob a técnica de aerografia, com 0,80 cm x 1,20 metro.





Fim

Após 11 dias de atividades religiosas e folclóricas, a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi termina hoje, Dia de Pentecostes. Uma das atrações do dia, que conta com extensa programação, é o tapete ornamental preparado por escolas, entidades e associações, famílias e empresas, se envolvem na produção, coordenada por Mathias Tomasulo, há 23 anos, e que reúne cerca de 450 pessoas.

Serão quase 500 metros de ruas enfeitadas para “o grande dia”. As vias que vão receber o tapete, em sua maioria com desenhos feitos com a técnica de areia colorida, são a Dr. Deodato Wertheimer (a partir da esquina com a Barão de Jaceguai) e Paulo Frontin, já próximo à Catedral de Santana. Há dois tipos de tapetes: quadros e passadeiras. Os quadros – ao todo são 17 – medem 8m (largura) X 30 cm (comprimento). Já as 28 passadeiras têm 7m (comprimento) e 2,30 cm (largura).

Dentre as técnicas utilizadas, há palha de arroz tingida, serragem tingida, areia colorida (como se fosse quartzo), papel de bala e de alumínio.

À tarde haverá a procissão, às 16h30, seguida de missa. Os devotos devem se concentrar em frente à Catedral de Santana, no Centro, às 14 horas, para seguir em oração pelas ruas mogianas. O cortejo percorrerá as ruas José Bonifácio, Doutor Corrêa, Ricardo Vilela, Dr. Deodato Wertheimer e Dr. Paulo Frontin, até voltar à Catedral. O bispo diocesano de Mogi, dom Pedro Luiz Stringhini, celebra a missa.

O padre Diogo Shishito, um dos assessores eclesiásticos da Festa do Divino, explica que Pentecostes é um nome grego que significa quinquagésimo. “Ele tem origem na liturgia judaica, em uma festa que se comemorava os dons, a fartura dos frutos da terra. Foi nesse dia, 50 dias depois da celebração da Páscoa, que os discípulos estavam reunidos no cenáculo e o Senhor, segundo os atos dos apóstolos, enviou o Espírito Santo. A igreja cristã celebra, então, 50 dias após a data da Páscoa, a festa de Pentecostes”, afirma o padre.

Participam do cortejo rezadeiras, grupos de congada, moçambique e marujada, Irmandades de São Benedito, jovens vestidos de arcanjos, tocheiros, devotos com suas bandeiras, festeiros, ex-festeiros, capitães de mastros, além dos atiradores do Tiro de Guerra carregando o andar do Divino.

“A procissão é um momento de entrega, marcada pela fé e pela reza dos sete dons e pelos belos tapetes confeccionados por escolas das redes pública e particular, universidades, clubes, empresas e famílias mogianas”, ressalta a festeira Marcia Regina Pauletti Oliveira.

Após a missa, todos seguem em direção ao Império, onde em frente, na Praça Coronel Almeida, são incinerados os pedidos dos devotos feitos ao longo do ano e entregue nas caixas de pedidos das rezadeiras. “Depois se fecham as cortinas do Império, tiramos o mastro que está instalado na praça e se encerra mais uma edição da Festa do Divino”, diz a capitã de mastro, Nilde Cristina de Lima Gomes.

Afogado do povo



NATAN LIRA

No início da tarde de ontem, uma multidão ocupou o Centro Municipal Integrado Deputado Mauricio Nagib Najar para manter a tradição de comer o afogado do Divino após a Entrada dos Palmitos. A cada pessoa da fila, uma história diferente e um motivo para manter a tradição. Para alguns, o alimento é abençoado e ajuda na cura de doenças, enquanto outros participam por gratidão ao Espírito Santo.

Sentada num banquinho de plástico, a aposentada Ana Maria Pereira Cabral, de 67 anos, esperava na fila para receber a refeição. Ela mantém este ritual há 15 anos, desde que realizou o sonho da casa própria. “Eu morava de aluguel e as rezadeiras foram na minha casa. Lá eu falei que no ano seguinte, se o Divino me abençoasse, eu receberia outra reza, mas desta vez na minha casa própria”, diz. Uma semana depois, conta, o dono da casa ofereceu o imóvel com condições que ela conseguiria pagar. “Agora eu participo de todas as alvoradas e rezas do Divino em agradecimento. Hoje eu vim comer porque esta refeição é abençoada”, pontuou.

Histórias de fé como a de dona Ana se multiplicam. Uma delas é a da dona de casa Edvandra Maria Lopes Rodrigues, de 39 anos, que foi até a tenda buscar o afogado para a sogra, Creides Rodrigues, que há 10 anos sofreu um derrame. “Ela fazia isso desde a infância, quando a mãe trazia ela para a festa. Hoje, como não pode mais sair de casa, eu venho buscar para ela manter a tradição”, conta.

Com sorriso no rosto e ajudando a servir o alimento, a aposentada Ana Maria Ribeiro, de 73

anos, tornou-se voluntária da festa após se curar de um problema na coluna. “Eu faço isso há quatro anos, desde que estava internada na Santa Casa e a Alvorada foi até lá. Eu havia operado da coluna e o corte estava aberto, não cicatrizava. Depois da reza do pessoal, eu logo me curei”, lembrou emocionada.

Na tarde de ontem foram preparados mil quilos de carne, 15 sacos de batata, 10 sacos de cebola, oito caixas de tomate, seis caixas de pimentão, seis caixas de jiló, 70 pés de salsão, 10 quilos de salsinha, um quilo de pimenta, 40 quilos de sal, 40 litros de óleo, manjericão e louro. Os números foram lembrados pelo coordenador da barraca do afogado, André Marcondes. Ele conta que a receita sofreu alterações com o decorrer dos tempos e ficou mais refinada. “Nós não sabemos dizer quando começou a tradição do afogado na festa. Sabe-se que o afogado era um prato antigo que era preparado pelos tropeiros que subiam a Serra do Mar sentido São Paulo, então eles paravam aqui em Mogi. Como era um pessoal que não tinha posse, eles paravam perto dos mercados e recolhiam as carnes que ninguém queria usar e misturavam com batatas e demais iguarias que encontravam”, explica.

Durante a quermesse são servidos, em média, 1,8 mil cumbucas de afogado por noite.