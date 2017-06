Entrada dos Palmitos será às 9 horas deste sábado

QUADRO DESTAQUE

Acontece neste sábado (3), a partir das 9 horas, a Entrada dos Palmitos – simbologia de agradecimento por parte dos moradores do campo às boas colheitas realizadas pela fartura. O evento é um dos mais aguardados da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi e acontece à véspera do Dia de Pentecostes. A concentração dos participantes está marcada para as 8 horas, em frente à Capela de Santa Cruz, na Rua Dr. Ricardo Vilela, altura do nº 1.200, no Parque Monte Líbano. A organização do evento prevê que 55 mil pessoas assistam ao cortejo nas ruas da Cidade, além dos 2 mil voluntários que atuam na organização ao longo do trajeto, como apoiadores.

A coordenação geral da Entrada dos Palmitos é do diretor de Assuntos Culturais e Folclóricos da Associação Pró-Festa do Divino, Antônio Lúcio de Lima. À frente da coordenação dos carros de boi está Josemir Ferraz Campos, que conta com o apoio de José Benedito Lemos e Glauco Ricciele, além de outros coordenadores, como Márcia Andere, que faz o trabalho junto às escolas que participam do cortejo, dentre outros setores.

Segundo Ricciele, a Entrada dos Palmitos é um evento característico de Mogi. “É uma forma de agradecimento ao Espírito Santo pelas boas colheitas e pelos bons frutos colhidos. Essa festa veio de uma origem portuguesa, onde remete-se às antigas festas que são as maias europeias, também referentes às colheitas na Europa. Os portugueses trouxeram para o Brasil essa festa, que já era realizada na Europa, mas só em Mogi acontece o cortejo”, explica ele. Já o nome, de acordo com o historiador, é em alusão ao fruto, o palmito, alimento nobre de grande abundância na Mata Atlântica. “Geralmente, o ‘caipira’ o come em conserva. E a folha também lembra a palmeira, o que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. Os ramos colocados nos postes da Cidade têm esse simbolismo, de coroar a entrada de Jesus, acolhido pelo povo”, diz.

A participação dos grupos folclóricos também é um atrativo da Entrada dos Palmitos. Neste ano os participantes são: Congada São Benedito do Conjunto Santo Ângelo, Congada de Santa Efigênia, Moçambique São Benedito / Senhor Bom Jesus/Nossa Senhora do Rosário, Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida, Congada Divino Espírito Santo, Moçambique Capela de Santa Cruz, Congada/Marujada Nossa Senhora do Rosário, Congada/São Benedito e Coração de César e Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida. O bandeireiro abre o cortejo.

Após o fim a procissão é servido gratuitamente o “Afogado do Povo”, na quermesse, no Mogilar, no Centro Municipal Integrado Deputado Maurício Nagib Najar.

Percurso

O trajeto para este ano será mantido em relação a 2016 e as interdições totais das vias do Centro acontecerão a partir das 8 horas. Após descer a Rua Dr. Ricardo Vilela e percorrer a Dr. Deodato Wertheimer, os participantes entrarão pela Dr. Paulo Frontin até a Catedral de Santana. Com isso, o trânsito de veículos pela Rua José Bonifácio será mantido, o que não acontecia em anos anteriores.

Término

A dois dias do término da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi, os festeiros e capitães de mastro seguem com a missão de levar o Divino aos quatro cantos da Cidade, por meio da “Visita das Bandeiras”. Hoje, a Casa São Vicente de Paulo, que abriga idosos carentes, recebe os festeiros, às 10 horas. Esta será a última visita deles.

Na tarde de ontem, as bandeiras – um dos símbolos mais fortes da Festa do Divino – foram levadas ao Hospital Santana, que mantém a tradição de instalar o seu subimpério. Um grupo de devotos, conduzidos por Francisca Ferreira, que trabalha na área de apoio ao paciente, cantava e rezava pelos corredores do hospital, acompanhado pelo padre Diogo Shishito, um dos assessores eclesiásticos da festividade.









Todos foram recepcionados pelo gestor executivo, Ruy Sergio Hernandes. “É uma honra recebê-los no hospital, nos trazendo um pouco de alegria, conforto e fortalecimento aos pacientes”, frisa o gestor. Em seguida, o grupo foi à capela da unidade hospitalar, cujo nome é Santana, o mesmo do hospital e da padroeira de Mogi.