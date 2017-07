Entidades sociais de Mogi negociam acordos sindicais para manter atendimentos

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Entidades assistenciais, sindicato e Prefeitura de Mogi negociam uma saída para cumprir as exigências estabelecidas no acordo coletivo relativo ao reajuste de salários dos funcionários do terceiro setor, sem prejudicar o atendimento a crianças, adolescentes, mulheres e idosos do Município. As instituições afirmam que a correção de 29% sobre os provimentos poderá inviabilizar o trabalho que realizam na Cidade. Já a Administração Municipal alega que não tem dotação orçamentária para arcar com os custos.

Até o momento não existe uma definição sobre o tema, mas tudo caminha para um acordo. A Prefeitura, a Associação das Instituições do Terceiro Setor Do Alto Tietê (Assintes), que representam as entidades, e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo (Siemaco) discutem a possibilidade de um repasse escalonado do índice nos próximos anos.

Segundo o advogado da Assintes, José Augusto Ferreira, a situação se complicou em 2017, após a homologação da negociação coletiva da categoria, que criou novos cargos e funções, com pisos salariais para os funcionários. “As entidades não têm condições de assumir esses custos sem a ajuda. Isso provocaria um colapso nas instituições, que precisam de um respaldo do ente público para manter o serviço de atendimento no Município”, observa.

Marcela Rocha, que administra seis entidades em Mogi disse que está “confiante” em um consenso entre as partes. Ela explica que neste ano a Prefeitura reajustou as subvenções em 6%, valores repassados aos salários dos funcionários, mas alega que as entidades precisam de ajuda para atender as exigências do Sindicato. Afirma ainda que o assunto está sendo debatido com os funcionários. “Também estamos adotando uma política de economia para reduzir gastos com água, energia e outros com a manutenção para ajudar a equilibrar o orçamento”.

O assunto foi tema de uma reunião realizada anteontem com a participação do prefeito Marcus Melo (PSDB), da secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva, e da procuradora geral do município, Dalciani Felizardo, além de representantes das entidades e sindicalistas. Depois encontro, eles decidiram criar um grupo para avaliar os custos e alternativas para contemplar o aumento nos próximos anos de forma planejada e escalonada A intenção é manter os 6% neste ano e repassar os 23% restantes nos próximos anos.

Em nota, a Prefeitura de Mogi das Cruzes esclarece que “tem buscado alternativas para auxiliar as entidades, como a campanha de incentivo à doação de contribuintes que pudessem destinar até 3% de seu Imposto de Renda devido para o custeio de serviços e projetos sociais destinados a crianças e adolescentes em Mogi das Cruzes”.

Representantes das entidades alegam que o assunto já foi tratado com o Siemaco, que sinalizou positivamente para a sugestão, porém, procurados na tarde de ontem, os diretores do sindicato não retornaram os contatos feitos pela reportagem. A expectativa da Assintes é de que um acordo seja firmado até o próximo mês de setembro para que tenha tempo hábil de incluir os gastos na Lei Orçamentária Anual (LOA). Mogi conta com o trabalho de mais de 120 serviços, entre creches, entidades assistenciais e projetos.