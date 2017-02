Entidades ligadas ao comércio de Mogi buscam Sesc para a Cidade

QUADRO DESTAQUE

DANILO SANS

As três principais entidades ligadas ao comércio de Mogi das Cruzes estão juntas na busca pela instalação de um Sesc na Cidade. A ideia foi aventada há mais de duas décadas e vem sendo discutida mais efetivamente desde 2009, mas não chegou a avançar durante o governo do ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD). Agora, os comerciantes apostam na boa vontade e na articulação política do prefeito Marcus Melo (PSDB) – que já demonstrou interesse na pauta – para conseguirem a doação de um terreno que comporte o empreendimento.

O ex-presidente do Sincomércio, Airton Nogueira, foi quem encabeçou toda a articulação para trazer um Sesc a Mogi das Cruzes. Ele morreu em dezembro, após perder a batalha contra o câncer, mas deixou uma agenda de compromissos que precisam ser cumpridos até 2018, quando terminaria o mandato dele, incluindo ações relacionadas ao tema.

O atual presidente da entidade, Valterli Martinez, debateu sobre o assunto com Marcus Melo na última quarta-feira. “O prefeito se mostrou muito favorável à retomada de negociações pelo Sesc de Mogi”, revela.

Martinez destaca que já tem apoio da Fecomércio, da coordenadoria do Sesc em São Paulo, de deputados da Assembleia Legislativa e da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC). O empenho do prefeito deve ser decisivo na implantação do serviço, que depende, sobretudo, da doação de um terreno municipal para ser concretizado.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Mogi das Cruzes (Sincomerciários), Jair Mafra, ressalta que a entidade sempre apoiou “e continua apoiando” a vinda de uma unidade do Sesc para a Cidade. “É um sonho antigo que acreditamos ainda ser possível”, declara, se comprometendo a atuar junto à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo (Fecomerciários) – que faz parte do Conselho do Sesc e à qual o Sincomerciários é filiada – para tentar viabilizar o empreendimento.

Para o presidente interino da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Marco Zatsuga, a vinda de um Sesc representará um salto na qualidade de vida do mogiano e será um atrativo para novos investimentos. “A Associação Comercial tem apoiado o Sincomércio desde as primeiras iniciativas para a instalação do Sesc, que é uma referência em qualidade e certamente será um diferencial positivo para a Cidade”, analisa.

O Sesc também é uma demanda de artistas, professores e prestadores de serviço da Cidade, conforme lembra o arquiteto Paulo Pinhal, presidente do Centro Cultural Antônio do Pinhal (Cecap). “Todos nós sabemos da importância de ter uma instituição cultural como o Sesc em Mogi das Cruzes”, ressalta, citando a oferta de cursos de valorização social oferecidos pela entidade, que contribuem para incluir socialmente o indivíduo e melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo.

Pinhal cita uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo para dar base ao argumento que diz que o índice de violência é reduzido em locais que dispõem de instrumentos culturais. “Com a oferta de cultura, ajudaremos até a diminuir a violência na nossa Cidade”, completa.









Possibilidade

A vinda do Sesc para Mogi das Cruzes chegou a depender apenas da doação de um terreno pela Prefeitura. A ação foi discutida, mas não avançou. Entretanto, Mogi das Cruzes ainda faz parte dos planos da Federação Nacional do Comércio (Fecomércio) para receber uma unidade.

Em 2014, a Administração Municipal ofereceu três locais para a implantação de um Sesc: o Centro Esportivo do Socorro, um terreno na Avenida Guilherme Giorgi, em Braz Cubas, e o prédio da antiga Universidade Braz Cubas (UBC), no Centro. Na época, o coordenador de planejamento do Sesc, Sérgio Batistelli, se mostrou interessado na área de 20 mil metros quadrados do Centro Esportivo, por causa da facilidade de acesso. Entretanto, a doação não chegou a ser concretizada.

A partir da definição do local, os departamentos jurídicos do Sesc e da Prefeitura passam a analisar a documentação do terreno para viabilizar a escritura. O processo é demorado, sobretudo porque muitas vezes os documentos dessas áreas estão incompletos. Com a escritura assinada, é feito um projeto com todos os programas desenvolvidos pelo Sesc e que podem ser implantados na unidade a ser construída. Depois disso, vem a abertura de um concurso envolvendo a participação de arquitetos para a elaboração do projeto executivo.

O presidente do Sincomércio, Valterli Martinez, lembra que Mogi das Cruzes possui todas as características necessárias para receber uma unidade do Sesc. Desde a demanda, com “milhares de comerciantes e familiares”, até a logística privilegiada e extensão territorial. “Além disso, não existe, atualmente, unidade do Sesc no Alto Tietê. A mais próxima, recentemente inaugurada, fica em Guarulhos”, conclui.