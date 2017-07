Entidade suspende serviços a 20 idosos na Cidade

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O Spaço Centro Dia Ignez Thuller, entidade mantida pelo Grupo Padrão, no bairro do Socorro, vai encerrar as suas atividades na Cidade. Depois de mais de cinco anos de trabalhos, a instituição, que tem vagas para 20 idosos, mas atualmente mantém apenas 10 deles, fechará as portas na sexta-feira. A partir dessa data, o atendimento dessas pessoas ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Funcionando no mesmo modelo das creches, os idosos passavam o dia todo na unidade e retornavam para casa a noite. A ONG é a realização de um sonho antigo da mãe dos diretores do Grupo Padrão, Ignez Thuller Ignácio, falecida em 2010. A reportagem de O Diário solicitou uma entrevista e um posicionamento da empresa, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Em relação à entidade, a secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva, esclarece que “a decisão de encerramento originou-se a pedido da própria entidade, argumentando-se questões de caráter particular, e os seus 10 atendidos estão sendo avaliados tecnicamente, obedecendo-se critérios para inclusão e continuidade no serviço, considerando que os mesmos terão prioridade para atendimento no serviço ofertado pelo Município”.

Mogi mantém esse tipo de atendimento no Centro Dia Idoso Maria dos Anjos Cury, no Rodeio, um programa mantido pela Administração Pública, com gestão da organização social Madre Esperança de Jesus, que atende aos 40 idosos, em condições de vulnerabilidade social, mas que apresentem autonomia para as atividades da vida diária.

No local, cujo funcionamento acontece das 8 horas às 17 horas, os idosos recebem cinco refeições diárias, participam de atividades sócio educativas e culturais, além das esportivas, musicalização, oficinas de costura e artesanato e outras, todas com o objetivo de motivá-los, resgatar a autoestima, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além da preservação de sua autonomia. A Prefeitura faz o repasse é mensal no valor de R$ 51.445,44.