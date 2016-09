Ensino especial

Comentários (0) Cartas Like

Preliminarmente, assumo toda e total responsabilidade pela denúncia que estou fazendo agora. Há uma completa falta de respeito à cidadania por parte da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, no tocante ao atendimento às crianças com deficiência que encontram-se matriculadas na rede municipal de ensino. Desde fevereiro deste ano, apesar de requerimento, ação judicial, liminar deferida, uma criança que necessita de professora especializada para acompanhamento em sala de aula continua à mercê da falta de consideração, respeito e descaso por parte do órgão competente. Tratam o problema como se uma medida alternativa paliativa resolvesse a questão e deixam de atender em total risco de prejuízo irreparável, justamente na fase cognitiva em que a criança mais necessita dos cuidados e acompanhamento. Será possível que o Sr. Prefeito não é capaz de determinar, fiscalizar e cumprir determinações judiciais e, por que não dizer, do clamor público,justamente para atendimento daqueles que o colocaram no ápice da administração iludidos de que o mesmo fosse capaz de gerir com dignidade as necessidades prementes da população? Fica aqui o meu protesto e indignação com a atual gestão. E não é por política ou opção partidária não, é por pura decepção com os órgãos públicos que prometem e não cumprem. Estarei à disposição para quaisquer esclarecimentos e comprovar o que digo.

Horácio Xavier Franco Filho – horacioxavier@uol.com.br