Ensino católico

Editorial

O ensino superior de Mogi das Cruzes e Região ganha pulso com a entrega das novas instalações da Faculdade de Teologia e Filosofia Paulo VI, mantida pela Diocese de Mogi das Cruzes. Com um investimento de R$ 1,9 milhão, o prédio fortalece a vocação educacional da Igreja Católica do Alto Tietê, nascida de maneira tímida, 36 anos atrás, com a criação do primeiro curso livre de Filosofia, na Catedral de Santana, pelas mãos de dom Emílio Pignoli.

Esse projeto permite algumas reflexões. Primeiro, sobre a saúde financeira da Diocese de Mogi das Cruzes que conseguiu vencer a crise econômica que impacta profundamente a sociedade brasileira. Segundo, a força do legado deixado pelos bispos anteriores, com o relevo dado por dom Pedro Luis Stringhini quando ele trouxe a Faculdade para o Mogilar, melhorando o acesso dos estudantes, antes atendidos na distante Fazenda Tabor. Na Avenida Francisco Rodrigues Filho, a instituição ganhou visibilidade já que antes ficava distante da região central.

Ao mirar a ampliação de cursos, o empreendimento demonstra ousadia diante da redução da base de alunos universitários brasileiros, um reflexo do desemprego e das incertezas futuras. Por fim, uma feliz constatação: há estudantes interessados em uma formação mais humanística, num contraponto do que parece ser senso comum nos bancos universitários e no seio de muitas famílias, gente que não projeta o futuro fitando os cursos mais concorridos, nem sempre pertinentes à vocação pessoal do aluno.

Tem sido um longo caminho percorrido pela Faculdade Paulo VI para oferecer o ensino superior a católicos e não-católicos. Até obter os credenciamentos próprios, ela precisou se valer de parcerias com outras instituições durante anos.

A melhoria das instalações contribuirá com a expansão dos cursos oferecidos pela faculdade. E irriga uma de suas missões, a dispersão do conhecimento científico como um meio de atender as demandas sociais, citada no site da instituição, e acentuada pelo arcebispo dom Odilo Scherer, na visita a Mogi, nesta semana.

“A Igreja não constitui uma faculdade apenas para competir com outras instituições de ensino, mas como cumprir a sua missão”, ponderou o cardeal, nomeado pelo papa Francisco, em 2014, para integrar a Congregação para a Educação Católica.

A missão é educar para promover o bem-estar humano, social. Uma recomendação, aliás, do papa Francisco, um professor por formação. É dele a frase: “É preciso que as instituições católicas não se isolem do mundo, mas saibam entrar com coragem no areópago (tribunal) das culturas atuais e em diálogo, conscientes do dom a oferecer a todos”.