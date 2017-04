Enio Lobo se apresenta nesta sexta-feira na Boigy

Caderno A - Capa

O músico instrumentista, cantor e compositor Enio Lobo apresenta um pocket show amanhã, às 19h30, na Livraria Boigy. Uma opção para ouvir música de qualidade em plena noite de feriado. Intimista, com apenas 28 lugares, a apresentação de violão e voz dá sequência a turnê do lançamento do primeiro EP autoral de Lobo, “De Cara”, gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam).

Depois de mais de 20 anos de carreira se apresentando em bares e casas noturnas da Região do Alto Tietê, Capital e Litoral, o artista volta suas energias para esse trabalho de composições próprias. O público poderá conferir as cinco músicas gravadas no projeto: “De Cara”, de autoria de Lobo e Sabrina Pacca; “Essa Noite”, uma parceria de Lobo com Paulo César de Almeida; e outras três próprias do artista: “Meu Filho”, “Paisagem Urbana” e “Sonhar com Você”, além de outras composições autorais que não entraram no disco, como “Minha Flor” e “Eu Vi”. O pocket show, que recebe esse nome por ser mais curto, terá a duração de uma hora.

“Decidi, depois de tantos anos tocando nas noites, que precisava mostrar ao meu público os meus verdadeiros pensamentos, minhas influências, minha alma de artista e não há nada melhor para isso do que escrever canções. Estou encantado com esse universo novo que se abre para mim e esperançoso de que as pessoas gostem do meu trabalho porque está sendo feito com muito carinho”, afirma Lobo, que tem como influências musicais muito da soul e black music nacional e internacional.

A Livraria Boigy fica localizada na Rua José Bonifácio, 485, no Centro de Mogi. O local tem ambiente aconchegante de café e bar, com carta e vinhos inclusive, e a magia das livrarias, com centenas de títulos a disposição do público, além de ser um novo polo cultural porque exibe telas de artistas plásticos locais e, quinzenalmente, abriga os shows intimistas de artistas da Região.

Os ingressos para a apresentação “De Cara” custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos no local. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2312-7465.