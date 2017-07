Enio Lobo se apresenta hoje no Sesi

Caderno A - Capa

Nesta sexta-feira, às 19 horas, o cantor e compositor Enio Lobo faz show no palco do Sesi Mogi das Cruzes. Com músicas do seu EP de estreia ‘De Cara’, Lobo constrói uma apresentação envolvente que ressalta toda sua experiência advinda da MPB.

Gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música de Mogi das Cruzes (Emam), o disco é influenciado pela soul e a black music nacional e internacional. O trabalho, que traz cinco músicas cheias de personalidade, possui parcerias, como é o caso da canção título, escrita com Sabrina Pacca, e ‘Essa Noite’, com Paulo César de Almeida.

Em mais de 20 anos de carreira como músico, Enio tem apresentações em bares e casas noturnas da região do Alto Tietê, Capital e litoral paulista, com interpretação de clássicos da MPB como ‘O Vento’, dos Los Hermanos, ‘São Gonça’, de Seu Jorge e ‘Tão Bem’, de Lulu Santos. Hoje direciona suas energias para composições próprias. “Estou encantado com esse universo novo que se abre para mim e esperançoso de que as pessoas gostem do meu trabalho, feito com muito carinho”, afirma Lobo.

A apresentação de Enio Lobo faz parte do projeto Sesi-SP Música, criado em 2006, que oferece ao público shows gratuitos de música erudita, popular, nacional e internacional, em todo o Estado de São Paulo. A programação inclui variadas formações musicais, como duos, trios, quartetos, orquestras de câmara e grupos instrumentais. Entre os diversos gêneros contemplados estão blues, jazz, choro, rock, samba, reggae, hip-hop, soul e world music. O objetivo é promover o acesso da comunidade às diferentes linguagens para a formação de público e difusão da cultura e da arte musical.

O Sesi está localizado na Rua Valmet, 171, em Braz Cubas. O show é gratuito. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do início da apresentação. Informações pelo telefone 4723-6900.