Engenheiro vai à Câmara falar sobre tendência em mobilidade

Investimentos em transporte público são fundamentais, mas a tecnologia pode ser fator decisivo para novas soluções em mobilidade urbana. Essa é a opinião do engenheiro Jurandir Fernandes, ex-secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo e atual coordenador do Conselho Assessor de Transportes e da Mobilidade Urbana do Sindicato dos Engenheiros. Ele esteve em Mogi das Cruzes na noite de ontem para ministrar a palestra “A mobilidade desejada – tendências”.

O evento foi promovido pela Comissão Permanente de Transportes da Câmara, presidida pelo vereador Claudio Miyake (PSDB), em parceria com a Delegacia Sindical do Sindicato dos Engenheiros no Alto Tietê, atualmente sob o comando do engenheiro Mário Galego. Nos instantes que antecederam o evento, Fernandes comentou alguns dos pontos principais abordados na palestra.

O trânsito é o dilema também das médias cidades, com frotas crescentes. Como conquistar a população para que ela use o transporte público?

Nós estamos pensando nas grandes tendências que estão ocorrendo no mundo atual. Existe uma carência de infraestrutura e obviamente precisamos fazer muito mais investimentos em transporte público, seja nos corredores de ônibus, seja no transporte sobre trilhos. Isso é indispensável. Mas o que queremos também discutir é a tecnologia da informação. Temos dados de que a população vai portar um smartphone per capita a partir de outubro e, com isso, temos de verificar como aumentar a eficiência do que existe. Dar mais informação para mais conforto e flexibilidade para que a população faça suas opções.

A grande tendência é a inovação tecnológica?

Tem vindo por aí uma onda do uso da tecnologia. Isso não é futurismo, já está acontecendo. O caso mais conhecido é do Uber, que é um sistema de transporte individual público sob demanda. Existe a economia compartilhada, que vai desde o uso das bicicletas compartilhadas, o compartilhamento de veículos, a carona compartilhada. Há uma série de fatores que demonstram que o mundo está numa mudança muito rápida, inclusive de comportamento. E o transporte sob demanda virá inevitavelmente também para o transporte coletivo, como já acontece em cidades como Boston e Washington. O que nós temos que mostrar é o seguinte: há que se continuar investindo em infraestrutura mas existe também outra vertente, que é aprimorar o uso daquilo que está em nossas mãos por meio da tecnologia.

No que se refere ao transporte público, qual a grande tendência?

Nossa grande ênfase é que o transporte púbico tem de ser integrado e estar cada vez mais conectado. A população não suporta mais essa falta de informação para que possa saber o que é melhor para ela e qual trajeto tem que fazer. E ao mesmo tempo, nós temos que pensar que não basta simplesmente fornecer informação; a população tem que fazer as coisas acontecerem pelos aplicativos. O cidadão tem que poder usar o aplicativo para comprar bilhete, carregar o cartão, saber se o ônibus está chegando no ponto e ainda avaliar o sistema dando sua opinião online.

Os aplicativos de transporte público existem, mas ainda não são muito usados. Falta popularizá-los?

Falta sim. Temos hoje alguns aplicativos na área de transporte público, em várias cidades, mas percebemos que a população ainda não está informada sobre eles. Mas é uma questão de tempo e eu não tenho medo quanto a isso. Na hora que o aplicativo for realmente útil, o cidadão vai utilizar. Já estamos ultrapassados nessa questão de achar que a internet é lugar apenas de informação. O que a população quer é uma internet completamente interativa.

E qual o papel do Poder Legislativo nesse processo?

O Legislativo deve se antecipar a essas preocupações. O Uber, assim como outros aplicativos como 99, Cabify e Easy, provocou uma guerra quando chegou. A tecnologia não pode causar um transtorno porque as leis estão antiquadas. Do contrário, ficaremos eternamente brigando contra o tempo. É importante pensar em legislações modernas e regulamentar essas questões.