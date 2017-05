Engenheiro Madeira é sepultado em S. Bernardo

Informação

Foi sepultado, ontem pela manhã, no Cemitério Jardim das Colinas, em São Bernardo do Campo, o corpo do engenheiro José Alfredo Madeira Simões, morador de Mogi das Cruzes, que faleceu aos 79 anos, vítima de ELA, sigla que identifica Esclerose Lateral Amiotrófica, doença neurovegetativa causada pela morte dos neurônios motores, responsáveis pelo comando da musculatura esquelética. O engenheiro apaixonado pelo São Paulo FC, clube do qual era conselheiro vitalício, era considerado por amigos como alguém que sempre esteve “à frente do seu tempo”, como ressalta Elias Pala Andreotti, que acompanhou boa parte da trajetória profissional de Madeira. Sua ligação com Mogi das Cruzes teve início quando ele escolheu a Cidade para receber a Resana Indústrias Químicas, que estava sufocada, em São Bernardo do Campo. A empresa ficou impedida de crescer depois que a Volkswagen adquiriu toda a área ao seu redor, obrigando-a a buscar alternativas para se instalar fora da Região do ABC. O terreno do Distrito de Braz Cubas chamou a atenção do engenheiro pela facilidade de obter água do Rio Jundiaí e pela colaboração do Município. Era o ano de 1971, quando Madeira participou ativamente do planejamento e construção da Resana, que tempos depois, em 1994, viria a ser adquirida pela americana Reichhold, com matriz na Carolina do Norte (EUA). Foi também de Madeira a ideia da criação de um condomínio no Bairro do Oropó, para que os funcionários transferidos pudessem morar. O Condomínio Oropó – onde Madeira residiu até sua morte – se tornou um ponto privilegiado da Cidade, onde reside até mesmo o atual prefeito Marcus Melo (PSDB). Após a venda da Resana, Madeira trabalhou por mais dois anos e meio na Níquel Tocantins, ligada à Nitroquímica, do Grupo Votorantim, e mais oito anos como engenheiro sênior da Petrobrás, junto à área do pré-sal, em Santos, onde passava toda a semana, retornando a Mogi no sábado. Lá, ele permaneceu até os 76 anos, quando passou a se dedicar ao São Paulo FC , iniciando, em seguida, o tratamento para combater a ELA, doença relativamente nova para a ciência, que o levou a óbito. Deixou a viúva Noêmia e três filhos, além de muitos amigos e admiradores mogianos.

Pela Fatec

Teve início, vai internet, a coleta de assinaturas para um documento a ser encaminhado ao prefeito Marcus Melo reivindicando melhores condições de infraestrutura para a Fatec de Mogi. Objetivo é possibilitar que a única instituição de ensino superior pública da Cidade possa ampliar suas instalações e abrir novos cursos para os alunos da Cidade e Alto Tietê. A meta é chegar a 5 mil signatários, o que não será difícil, já que se trata de uma boa causa, justificando plenamente a adesão ao documento.

Paralisada

Por falta de alvará, a Prefeitura de Mogi determinou a paralisação da construção do prédio localizado na esquina das ruas Duarte de Freitas e Sebastião Domingues, próximo à Praça Norival Tavares, no Parque Monte Líbano. O local deverá abrigar uma farmácia da Rede RD, resultado da fusão das redes Droga Raia e Drogasil. A Prefeitura informa que vem orientando os responsáveis para que a desinterdição ocorra o mais rápido possível.

Exemplo

Pelo terceiro ano consecutivo, o Poupatempo – que possui uma de suas 72 unidades funcionando no interior do D’avó Hipermercado, em Mogi – foi considerado o “Melhor Serviço Público de São Paulo”, segundo pesquisa Datafolha. Um dos motivos para o sucesso do Poupatempo é o atendimento com hora marcada, que evita aglomerações e filas, segundo Ilídio Machado, diretor da Prodesp – Tecnologia da Informação, empresa do Governo do Estado, responsável pela gestão do programa.

Sortudo

Foi feita em Mogi, na Lotérica Zebrinha, do Largo Francisco Ribeiro Nogueira, uma das três apostas vencedoras do concurso número 1.516 da Loto Fácil, sorteado na última sexta-feira, dia 26. Os outros dois acertadores foram de São Bernardo do Campo e São Paulo. Cada um deles terá direito a R$ 676.080,02. Segundo o proprietário da Zebrinha, o sortudo mogiano ainda não foi identificado.

Cotidiano



Frase

A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa.

Jô Soares, humorista, escritor e apresentador de televisão brasileiro