Editorial

Uma falha de projeto atrasa em mais de um ano a ocupação de 300 apartamentos do Condomínio Manacá, no Bairro da Porteira Preta. O mau dimensionamento da rede de esgoto impediu a entrega definitiva dos imóveis. Na escola estadual Maestro Antonio Mármora Filho, no Conjunto São Sebastião, o esqueleto da quadra em construção preocupa os moradores da vizinhança, que reclamam do mato alto, do aparecimento de animais peçonhentos e do uso do espaço aos finais de semana e durante a noite.

Esses são exemplos de obras entregues fora do prazo, numa perpetuação da engenharia do atraso, uma cultura de incúria e negligência do estado, praticada pelas três esferas de governo. Obrigatórias por lei, as placas descritivas, com os dados sobre o início, término e custos da execução do projeto, explicitam a incapacidade dos governos em administrar os recursos públicos.

Após o início dos serviços, descobre-se um erro aqui, como projeções básicas, tipo o mau dimensionamento da capacidade da rede de esgoto, ajeita-se uma forma de a obra custar ainda mais do que o acordado na assinatura do contrato, e o prazo de entrega é prorrogado. Se não isso, a licitação mal direcionada acaba por indicar uma empresa incapaz de dar conta do recado.

Tão grave quanto o desperdício do dinheiro provocado pelo atraso na conclusão das obras, o descumprimento dos prazos causam graves e incalculáveis danos sociais porque afetam diretamente a vida de muitas pessoas e do entorno dos endereços dos projetos, como esse jornal mostrou na edição de ontem.

No caso dos apartamentos populares, o atraso de mais de um ano, prejudica as famílias contempladas. Muitas dessas pessoas pagam aluguel ou vivem de favor e têm a vida “paralisada” por uma difícil espera. Dentro de um mês, a Prefeitura pretende entregar os imóveis. Até lá, terá de resolver uma outra falha detectada por nossa reportagem, na manhã de ontem: em frente ao conjunto de apartamentos populares um vazamento de esgoto indicava que os serviços já realizados deixam a desejar.

Já na escola estadual Maestro Antonio Mármora Filho, além do pesadelo para a vizinhança, o descuido com a coisa pública dá péssimo exemplo aos estudantes, cidadãos que conhecem muito cedo o desprezo do estado com as pessoas, com a Cidade.

Há uma grande fragilidade da sociedade e dos órgãos fiscalizadores em deter esses processos viciados. Falta cobrar mais, atentar para empresas e gestores que não estão nem aí para o dinheiro público, cruzar dados para que empreiteiros que continuam enchendo os bolsos, mesmo em tempos de faxina, como os atuais, da Lava Jato, deixem o mercado da construção civil pública. A população está cansada de conviver com as “ratazanas” criadas em canteiros abandonados.