Engavetamento atinge mais de 30 carros e deixa mortos e feridos na Carvalho Pinto

Next Engavetamento no km 75 da Rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí. (Foto: Divulgação)

Pelo menos duas pessoas morreram em um engavetamento na manhã desta quarta-feira (30) na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070). Segundo informações da Ecopistas, concessionária que administra a via, cerca de 36 veículos se envolveram no acidente, sendo 34 carros de passeio e dois caminhões. Até o momento, há confirmação de atendimento a 20 pessoas, 15 com ferimentos leves e cinco moderados. A via segue totalmente bloqueada no km 75, na Região de Jacareí, sentido Rio de Janeiro. O tráfego está sendo desviado para a rodovia Dom Pedro I, na altura do km 72 da via, para que os motoristas consigam acessar a via Dutra.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Mas, segundo alguns motoristas que estavam no local, uma nuvem de fumaça proveniente de uma queimada à beira da pista atrapalhou a visibilidade, o que levou alguns carros a frearem bruscamente e provocar o engavetamento.

De acordo com as primeiras informações, o corpo de uma das vítimas fatais foi encontrado embaixo da ponte. Pessoas que estavam no local disseram que ele pulou a fim de se livrar das novas colisões, mas não percebeu que a queda era de mais de 28 metros. A outra morte é do passageiro de um dos veículos acidentado.